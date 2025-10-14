Sonbaharın vazgeçilmezi: TikTok'u kasıp kavuran 'Chai Latte Makyajı'
TikTok, sürekli değişen güzellik trendlerinin kalbi olmaya devam ediyor. Yaz aylarını kasıp kavuran "Latte Makyajı"nın ardından, havaların serinlemesiyle beraber tatlı ve baharatlı bir güncelleme geldi: Chai Latte Makyajı.
1 / 6
TikTok'u kasıp kavuran 'Chai Latte Makyajı' trendi temelini sıcak kahve tonlarından alan Latte Makyajı’nı alıp, üzerine sonbaharın ruhunu yansıtan tarçın, kiremit ve kızıl-turuncu gibi baharatlı tonları ekliyor...
2 / 6
Chai Latte Makyajı Nedir?
Chai Latte Makyajı, adını meşhur Hint baharatlı sütlü çayından alıyor. Amacı, cilde soğuk kış tonları yerine derinlik, sıcaklık ve doğal bir ışıltı katmaktır. Bu makyaj stili, abartıdan uzak durarak yüz hatlarını keskinleştirmek yerine, yumuşak geçişli bronz ve pas tonlarıyla şekillendirir.
İşte Influencer'dan 'Chai Latte Makyajı' yapımı...
3 / 6
@shana.rae.reed Chai tea latte makeup - the final touches 🫶🏻 #makeuptrend #lattemakeup #lattemakeuptrend #howtomakeup #makeuptips ♬ Lover boy Gilmore girls sound track - Drama queen x
4 / 6
@alcmena.l chai latte makeup tutorial ☕🤎 celebrating @Spotlight Cosmetics 5th birthday with a cozy glam look using some of my fave products and shades from their collection 🤎✨ products used: brow studio duo in the shade mocha soft glow beauty wand in the shade toasty tulip sunbeam baked blush in the shade soiree sunbeam baked bronzer in the shade bonney sunbeam baked highlighter in the shade halo velvet matte lipstick in the shade rosewood 3D mascara #SpotlightCosmeticsPh #Youfirst #SL5thBirthday #5YearsofYou #makeuptutorial ♬ Sienna - The Marías