Susuz kalan cilt için 6 bakım önerisi
Cildin kuru olması (yağ eksikliği) ile susuz kalması (su eksikliği) farklıdır. Susuz kalmış cilt (Dehidrasyon), her cilt tipinde (yağlı, karma veya kuru) görülebilir ve ciltte donukluk, gerginlik, ince çizgilerin belirginleşmesi ve hassasiyet yaratır. Bu durumu tersine çevirmek mümkün!
Aynaya baktığınızda sizi yorgun gösteren pullanan yanaklar ve çatlayan dudaklar mı görüyorsunuz? Kış soğuğu, klimalı ofisler veya yeterince su içmeme... Cildiniz resmen bir çöl gibi kuruyup su kaybedebilir. Peki, nemsizlikten gerilen, hassaslaşan ve tüm ışıltısını kaybeden o susamış cildi hayata döndürmenin sırrı ne? İşte cildinizi derinlemesine nemlendirip tekrar yumuşacık yapacak 6 bakım önerisi...
1. Rutininize Hyaluronik Asidi Dahil Edin (Su Mıknatısı)
Susuz kalan cildin bir numaralı ihtiyacı, nemi hızla çekip ciltte tutmaktır.
Neden Gerekli?
Hyaluronik Asit (HA), kendi ağırlığının bin katına kadar su tutabilme yeteneği sayesinde cildin su rezervlerini anında doldurur.
Uygulama İpucu: HA serumunu temiz ve hafif nemli cilde uygulayın. Ardından serumun nemi kaybetmesini engellemek için mutlaka bir nemlendirici (mühürleyici) katman sürün. Kuru cilde uygulanan HA, tam tersine nemi ciltten çekebilir.
2. Yüz Yıkama Suyunun Sıcaklığına Dikkat Edin
Sıcak su, cildin yüzeyindeki suyun buharlaşmasını hızlandırır ve doğal nem bariyerini zayıflatır.
Çözüm: Yüzünüzü yıkarken suyun sıcaklığını ılıktan soğuğa yakın bir ayarda tutun. Çok sıcak sudan kaçınmak, ciltteki gerginliği ve kızarıklığı azaltır.
Temizleyici Seçimi: Cildin yağını tamamen soyan, sert temizleyiciler yerine; nemlendirici içerikli, krem veya süt formdaki temizleyicileri tercih edin.
3. Nemlendiricinin Üzerine Yağ Katmanı Ekleyin (Kilitleme)
Susuz cildin kurtuluşu, sadece su vermek değil, verilen suyu ciltte tutmaktır.
Çözüm: Nemlendirici uygulamasından sonra, özellikle geceleri, yüzünüze birkaç damla Squalane (Skualen) veya Argan Yağı gibi hafif, komedojenik olmayan bir yüz yağı uygulayın. Bu yağ, nemi cilt altına "hapseden" bir bariyer görevi görür.
Oklüzif Etki: Bu "kilitleme" adımı, özellikle soğuk ve rüzgârlı havalarda cildin kurumasını büyük ölçüde engeller.