Suya dayanıklı güneş koruyucular

Özellikle yüzme, terleme veya su sporlarıyla ilgileniyorsanız, sıradan güneş kremleri suyla temas ettiği an maskesiz bir şekilde akıp gidebilir. İşte tam bu noktada, dertten tasadan uzak bir yaz geçirmek için devreye suya dayanıklı güneş koruyucular giriyor...

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Tatilde cildinizi hem suyun içinde hem de dışında dürüstçe koruyacak güneş koruyucuları bir araya getirdik...

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Avène Intense Protect SPF 50+

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The Saem Eco Earth Waterproof Sun Cream

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La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Invisible Fluid SPF 50+