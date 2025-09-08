Tatil dönüşü yıpranan saçlarınızı neme boğan bakım maskeleri

Tatilin keyfi bitti, peki ya saçlarınız? Deniz, güneş ve havuz suyunun yıpratıcı etkisinden sonra cansızlaşan saçlarınızı eski sağlığına kavuşturmak için bakım maskelerine bir şans vermelisiniz.

Aybüke Sengir

Yaz tatilinin en keyifli yanı deniz ve güneş olsa da kaçınılmaz sonucu yıpranmış ve nemsiz kalan saçlar oluyor. Güneşin yakıcı ışınları, tuzlu deniz suyu ve klorlu havuzlar saç tellerimizi kurutur, matlaştırır ve kırılmasına neden olur. Ancak doğru bir bakım rutiniyle bu sorunların üstesinden gelmek mümkün. İşte tatil dönüşü saçlarınıza acil yardım sunacak ve onları neme doyuracak bakım ürünleri....

 Davines Nourishing Yıpranmış ve Kuru Saç Maskesi

1.800 TL

L'occitane Intensive Repair Mask - Onarıcı Saç Maskesi

2.000 TL

John Frieda Yoğun Nemlendirici Besleyici Bakım Maskesi

758 TL