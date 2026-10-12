Tırnaklarda 'silk nails' trendi
Güzellik dünyası son yıllarda aşırı abartılı, yoğun taşlı ve ekstra uzun tırnak tasarımlarından uzaklaşarak daha çabasız, temiz ve lüks görünen estetik anlayışlarına yöneliyor. "Clean girl" ve "quiet luxury" (sessiz lüks) akımlarının tırnak bakımındaki en son ve en şık yansıması ise şüphesiz Silk Nails (İpek Tırnaklar) trendi...
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Credit: Pinterest @SpecialKayAl
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Credit: Pinterest @busrap1
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Credit: Pinterest @mierlism
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Credit: Pinterest @anathefxiry