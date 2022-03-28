Türkiye’de cilt lekelerinin 3 ana sebebi: Güneş, hormonal değişim ve akne sonrası leke

Mert Vidinli moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe; L’Oréal Aktif Kozmetik Pazarlama Direktörü Ceren Hepyalnız, Dermatolog Doç. Dr. Hilal Gökalp’ın yanı sıra influencer dünyasından Meriç Küçük, Nur Bilen Yavuzer, Burcu Esmersoy, Aslı Şen, Elisabeth Mas, Yasemin Şefkatli Tatlıses, Selin Yağcıoğlu, Gizem Hatipoğlu katıldı. Davette cilt lekeleri ile ilgili faydalı bilgiler paylaşıldı.

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp, hastalarının en çok leke şikayeti ile kendisine geldiğini belirtti. “Türkiye’de görülen cilt lekelerinin 3 ana sebebi; güneş, hormonal değişimler ve akne sonrası oluşan lekeler” Leke probleminin toplumda sıklıkla görüldüğünü, Türkiye’de görülen cilt lekelerinin 3 ana sebebinin güneş, hormonal değişimler ve akne sonrası oluşan lekeler olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp, “Hastalarım da en çok güneş, hormonal kaynaklı özellikle hamilelik sonrası ve sivilce sonrası kalan leke şikâyeti ile geliyorlar. Leke herkeste çok yaygın. Bunun bazı nedenleri var. Leke odaklı baktığımızda B3 vitamini cilt üzerinde oldukça etkili” diyor.

“Türkiye’de her 3 kadından birinde leke problemi var” Yeni Liftactiv B3 Koyu Leke Karşıtı Serum’un lansmanında konuşan L’Oréal Aktif Kozmetik Pazarlama Direktörü Ceren Hepyalnız, “Neredeyse 4 mevsim güneşi gördüğümüz ülkemizde leke kadınların en büyük cilt problemi. Türkiye’de her 3 kadından birinde leke problemi var ve kadınlar cilt lekelerinin kendilerini rahatsız ettiğini vurguluyor. Leke karşıtı bakım yapmak için birçok ürün var ancak leke çok zor gecen bir problem, o yüzden kullanacağınız ürünlerin içeriklerinin güçlü ve temiz olması ve de ürünlerin dermatolojik olarak onaylı olması çok önemli. Çünkü leke tedavisi zorlu bir süreç ve bu sürece doğru ürünlerle başlamalısınız” diyor.

Yeni Liftactiv B3 Koyu Leke Karşıtı Serum’un içeriğinde Niasinamid yer alıyor. Niasinamid, koyu lekelerin görünümünü azaltmada etkili bir bileşen. Serumda ayrıca C Vitamini ve Peptitler de yer alıyor. C vitamini ve Peptitler kırışıklıkların önüne geçmede etkili olmalarıyla tercih ediliyor.