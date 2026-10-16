Türkiye’ye yeni adım atan global güzellik markalarıyla baştan sona makyaj rutini

Sosyal medyada viral olan, dünya genelinde milyonların makyaj çantasını süsleyen ve nihayet Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan global güzellik markalarını mercek altına alıyoruz. Yıllardır yurt dışı seyahatlerinde aranan veya sipariş listelerinin ilk sırasına yazılan o efsanevi ürünler, artık bir tık uzaklığımızda.

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Türkiye’ye yeni adım atan global güzellik markalarıyla baştan sona makyaj rutini - Resim : 1

Makyaj masanıza tazelik katacak, cilt hazırlığından son dokunuşa kadar doğal ve çabasız şıklığı yakalamanızı sağlayacak yeni favorilerle eksiksiz bir makyaj rutini hazırladık...

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Türkiye’ye yeni adım atan global güzellik markalarıyla baştan sona makyaj rutini - Resim : 2

Rhode Glazing Milk

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Türkiye’ye yeni adım atan global güzellik markalarıyla baştan sona makyaj rutini - Resim : 3

REFY Glow & Sculpt Primer

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Türkiye’ye yeni adım atan global güzellik markalarıyla baştan sona makyaj rutini - Resim : 4

Refy Brow Sculpt Lifting Kaş Jeli