Türkiye’ye yeni adım atan global güzellik markalarıyla baştan sona makyaj rutini
Sosyal medyada viral olan, dünya genelinde milyonların makyaj çantasını süsleyen ve nihayet Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan global güzellik markalarını mercek altına alıyoruz. Yıllardır yurt dışı seyahatlerinde aranan veya sipariş listelerinin ilk sırasına yazılan o efsanevi ürünler, artık bir tık uzaklığımızda.
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Makyaj masanıza tazelik katacak, cilt hazırlığından son dokunuşa kadar doğal ve çabasız şıklığı yakalamanızı sağlayacak yeni favorilerle eksiksiz bir makyaj rutini hazırladık...
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Rhode Glazing Milk
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REFY Glow & Sculpt Primer
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Refy Brow Sculpt Lifting Kaş Jeli