Ünlülerin vazgeçilmez estetiği Fox Eyes estetiği nedir? Kimlere yapılabilir? 

Günümüzde pek çok kadın ve erkek çarpıcı bakışlara sahip olmayı ister. Kimileri bu bakışlara sahip olmak için çeşitli makyaj uygulamalarına başvursa da Fox Eyes, tüm bu çabaları ortadan kaldıracak bir işlem olarak karşımıza çıkar. Fox Eyes işlemi uygulandıktan sonra bakışların daha çarpıcı olması ve çekici bir görünüme kavuşması sağlanır. Pek çok ünlü isim Fox Eyes ameliyatını yaptırarak bu görünümü elde etmesi ile bilinir. Fox Eyes ameliyatı, kaş ve göz hizasından Fransız Askısı adı verilen iplerin kullanılması ve yukarı doğru çekme işleminin gerçekleştirilmesi ile bakışlara daha çarpıcı bir görünüm verilmesi olarak bilinir. Fox Eyes işlemi, daha düzgün ve badem gözlere sahip olmaya yardımcı olur. Yorgun bir görünümü engelleyerek kişinin daha net ve mutlu bakışlar kazandırır. Ayrıca Fox Eyes ile ön plana çıkaracağınız gözlerinizde göz makyajına da önem vermeniz gerekir. Göz makyajı nasıl yapılır? haberimizden gözlerinizi makyajla da ön plana çıkarın.

Fox Eyes estetiği nasıl yapılır?

İşlem öncesi gerçekleştirilecek olan muayene ile alanında uzman doktorlar doğru açılar belirleyerek vektörel bir planlama gerçekleştirir. Gerçekleştirilecek işlem sonrasında elde edilmek istenilen görünümü sağlamak cilde işaretleme gerçekleştirilir. Cerrahi bir işlem gerçekleştirilmeden Fransız askısı adı verilen iplerin kullanılarak yapıldığı Fox Eyes işlemi öncesinde uygulama gerçekleştirilecek olan kısımlar lokal anestezi yardımıyla uyuşturulur. Bu işlem, işlem sırasında kişinin acı duyulmasını önler. Lokal anestezinin ardından cilt yüzeyinin altına iğne kullanımı gerçekleştirilmeden, künt kanül yardımı ile 2 ila 4 adet ip takılır. Kaş ve göz ortasında kalan kısımdan göz özel iplikler ile yukarıya doğru çekilir. Bu uygulama ile kaşlar ve üst göz kapağı istenilen görünüme kavuşturulur ve göze Fox Eyes adı verilmiş olur. İşlem ortalama olarak 30 ila 40 dakika sürer ve ameliyatsız bir şekilde uygulanan, non-invaziv bir işlem olduğundan dikiş atılımı gerçekleştirilmez. İpler, saç ile derinin içerisinde kalacağı için kişinin Fox Eyes işlemi yaptırdığı bilinmez. Bu şekilde işlem sonrasında herhangi bir iz kalması kalmaz ve kişiler günlük hayata rahatça devam edilebilir.

Fox Eyes kimler için uygundur?

18 yaşından büyük olan tüm kadın ve erkekler Fox Eyes işlemi yaptırabilir. Göz yapısından, gözlerindeki ifadeden ve kaşlarının düşüklüğünden şikayetçi olan kişilere bu işlem uygulanır. İşleme karar verilmeden önce gözün estetik açıdan uygulamaya uygun olup olmadığını belirlenir.

Fox Eyes acılı bir işlem mi?

Fox Eyes işlemi lokal anestezi altında yapıldığından herhangi bir acı hissedilmez.

Fox Eyes estetiğinin kalıcılığı ne kadardır?

Fox Eyes Estetiği bir çeşit askılama uygulaması olduğundan kalıcılığı 1-2 yıl aralığında değişir. En önemli avantajlarından biri de beğenilmemesi durumunda geri alınabilen bir işlem olarak bilinir.

Fox Eyes işlemi ne kadar sürer?

Fox Eye işlemi uygulaması lokal anestezi altında yaklaşık 30-45 dakika sürer.

Fox Eye işleminin herhangi bir zararı var mıdır?

Kullanılan iplerin dışı silikondan, içi ise polyesterden yapılmış olduğundan dolayı işlemin herhangi bir yan etkisi yoktur.

Fox Eyes başka yöntemlerle elde edilebilir mi?

Elbette daha etkileyici bakışlara sahip olmanın başka yöntemleri de mümkün. Badem göz ameliyatı adı verilen uygulama ile de bu görünüm elde edilebilir.

Fox Eyes öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Fox Eyes işlemi öncesi doktor ve klinik seçimi oldukça özenli bir şekilde yapılmalıdır. Daha etkili sonuçlar alabilmek adına işlemin deneyimli cerrahlar tarafından uygulanması gerekir.

Operasyondan hemen önce işlemi yaptıracak olan kişinin yüz hattı incelenerek cilt planlaması yapılır ve cilt üzerinde bir işaretleme gerçekleştirilir.

Fox Eyes yaptıracak kişi işlemden önce cildine hiçbir kimyasal ürün sürmemeli ve makyaj yapmamalıdır.

Fox eyes işlemi gerçekleştirildikten sonra kişinin yüzünde herhangi bir ameliyat izi kalmaz.

Yüz en hassas bölgelerden biri olduğu için Fox Eyes işlemi sonrası küçük kızarıklık ve morluklar meydana gelebilir fakat bu kızarıklık ve morluklar birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşir.





