Vücudunuzu yaza hazırlamanın 6 kolay yolu!

İşte bu yaz formumuzu tekrar kazanmak için pahalı spor salonları gerektirmeden tekrar kazanmanın 6 yolu.

BEDENİNİZİ HAREKET ETTİRİN

Vücudunuzu yaza hazırlamak için HIIT’e veya Crossfit salonlarına kaydolmanız gerekmez. Elbette, bir meydan okuma ve biraz sorumluluk istiyorsanız kişisel bir eğitmen bulabilirsiniz, ancak kendi başınıza yapabileceğiniz bir egzersiz planı geliştirmek de mümkündür.

İŞTE TEMEL BİLGİLER

Kilo vermek veya kaslarınızı güçlendirmek için kalori yakmanız gerekir. Kaloriler vücudunuzun enerjisizidir ve genellikle onları yağdan alırız. Bu nedenle, gıda yoluyla tükettiğimizden daha fazla enerji tüketiyorsak, doğal olarak yağ hücrelerini yakarız.

Genellikle insanlar evde egzersize veya spora yürüyerek ve koşarak başlar. Başlamak için iyi bir adım! Ancak kas güçlendirme de planınızın bir parçası olmalıdır. Bu size umduğunuz şekilde görünüm sağlayacaktır.

Pahalı makinelere veya ağırlıklara yatırım yapmanız gerekmez. Bir dambıl başlamak için harika bir adımdır. Egzersizler için aynı zamanda gergin bantları ve hatta kendi vücut ağırlığınızı kullanabilir; mekik ve şınav zamanı meydan okuyabilirsiniz çünkü işe yarıyorlar!

Ne zaman ve ne şekilde yaparsanız yapın, vücudunuzu hareket ettirmek, plaja hazırlanmak için faydalı bir ilk adımdır!

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULUN

Pürüzsüz bir cilde sahip olmayı seviyorsanız, ancak istenmeyen tüyleri tıraş ve ağda ile gidermekten nefret ediyorsanız, lazer epilasyonunu düşünün. Epilasyon lazeriyle kalıcı tüy azaltma, yüzünüzün veya vücudunuzun herhangi bir yerinde istenmeyen tüyleri almanızı sağlar.

Epilasyon yüzde yüz acısız değildir ancak ağda yapmaktan çok daha az acı verir. Lazerler kulağa biraz korkutucu gelse de kalıcı tüy azaltmak yöntemi için güvenli bir hizmettir.

Tedaviniz sırasında, tedavi etmek istediğiniz bölgeye küçük, el tipi bir lazer uygulayacaktır. Lazer kıl folikülünü yok eden ısı göndererek yeni kıl çıkmasını engeller.

Lazer kullanılarak yapılan kalıcı tüy azaltma yöntemi ağrısızdır, ancak bunun için endişeleniyorsanız, tedavinizden yaklaşık 45 dakika önce birkaç ağrı kesici alabilirsiniz. Ve tedavinizden sonra kızarırsanız veya tahriş olursanız, kızaran veya tahriş olan bölgeye buz tedavisi uygulayabilirsiniz.

İstenmeyen tüyler için epilasyon lazer tedavisi yaza hazırlanmak için harika bir yoldur!

CİLT TEMİZLEME RANDEVUSU ALIN

Yanaklarınızda parlak bir ışıltı veren bir yaz görünümü için kimyasal peelingler yardımcı olabilir. Kimyasal peelingler yanlış kullanılırsa ciltte yanıklara neden olabilir, bu nedenle önceden kimse tercih etmiyordu. Ancak doğru kullanıldığında kimyasal peeling gizli bir silahınız olabilir.

Kimyasal Peelingler;

İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur

Akne izlerinin ve diğer cilt kusurlarının görünümünü azaltın

Renk eşitliği sağlar ve güneş lekelerini yok eder

Akne oluşumunu engeller

Kimyasal peelingler, cildin üst katmanlarındaki kusurları toparlamak için asitlerle cildi soyar. Bu, cildinizin tonunu ve dokusunu eşitlemeye yardımcı olur. Ayrıca, gözenekleri tıkayan cilt hücrelerinin ve bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur, böylece yağ hücrelerini dışarı atar.

Evde yapabileceğiniz ve kullanabileceğiniz en iyi kimyasal peelingler;

İnce çizgiler ve kırışıklıklar için: Glikolik asit, kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir ve cildin sıkı kalmasına yardımcı olmak için kolajen üretimini teşvik eder.



Yara izleri ve doku kusurları için: Alfa hidroksi asit (AHA), akşam cilt dokusunu düzenlemek için mükemmel bir seçimdir.

Renk bozulması ve koyu lekeler için: Cildi doğal olarak aydınlattığı için C vitamini içeren bir asitler harika bir seçenektir.

Sivilce için: Salisilik asit ve laktik asit karışımı en iyi sonucu verir, çünkü salisilik asit yağı parçalamak için mükemmeldir ve laktik asit yıpranmış cilt üzerinde nazik bir dokunuş sağlar.

SELÜLİTLERDEN KURTULUN

Selülit, ne kadar egzersiz yaparsanız yapın uyluklarınızda asla pürüzsüz görünmeyen o sinir bozucu gamzelerdir. Selülit, cilt altında düzensiz bir şekilde biriken yağdır. Selülit oluşumu çok normaldir ve zayıf veya kaslı insanlar da buna sahip olabilir.

Ama görünüşünüz sizi rahatsız ediyorsa, ultrason tedevisini deneyebilirsiniz.

Ultrasonla (lipo kavitasyonu olarak da adlandırılır) selülit hücreleriniz eriyebilir. Yeterince ısıtıldığında yağ hücrelerimiz patlar ve sıvılaşır. Daha sonra, lenfatik sistemimiz onları doğal olarak ortadan kaldırabilir!

Yağ ısıtması sırasında, bir teknisyen tedavi alanına ultrasonlu jöle uygular. Daha sonra, küçük bir el aplikatörü hedef bölgenin her yerine yavaşça kaydırarak yağ dokusuna ultrason dalgaları gönderecekler. Bu sıcak ses dalgaları yağlarınızda mikro kabarcıklara neden olarak onları erimeye zorlar. Ardından, önümüzdeki haftalarda doğal olarak vücuttan çıkarılırlar.

Yağ azaltıcı tedavilerin tümü selülit üzerinde işe yaramaz. Ultrasonu seçmenin bir başka nedeni: dalgalar vücudumuzu kolajen yapmaya teşvik eder, böylece cildi sıkılaştırır.

Çoğu insanın sonuçları görmek için fazla seansa ihtiyacı vardır ve vücudunuzun gerçekten değiştiğini görmek birkaç ay sürebilir.

VÜCUDUNUZU İÇTEN TEMİZLEYİN

Güzel cilt nemli cilttir. Vücudunuzun su alma limiti vardır ve buna ihtiyacı vardır. Bu cilt bariyeri, cildinizin en dış tabakasıdır ve eğer yeteri derecede su tükettiyseniz cildiniz kurumaz veya çizikler oluşmaz.

Ancak kaşındığınızda, cildiniz tahriş olduğunda, kızarıklık veya sivilce oluşumu varsa, bu bir şeyin dengeli olmadığı ve muhtemelen susuz kaldığınız anlamına gelir.

Cildimizi nemlendiricilerle nemlendirebiliriz. Özellikle yüzünüz için bir tane nemlendiriciye sahip olmanız lazım ancak vücudunuz için de önemlidir. Ayrıca iyi nemlendiricilerin pahalı olması gerekmez.

Düzgün nemlendirilmiş bir cilde sahip olmak için, eski yöntem olan su ile nemlendirmeniz gerekir. Birçok içecek size ihtiyacınız olan hidrasyonu sağlayabilir. Günde ortalama 8 bardak su için eğer su içmeyi sevmiyorsanız bunları deneyin;

Süt- Sudan daha iyi bir nemlendiricidir.

Hindistan Cevizi Suyu- Bu, gezegendeki en iyi nemlendirici olarak kabul edilir, ayrıca hafif ve tatlıdır.

Meyveli Su- Suyunuza taze bir tat vermek için biraz limon veya çilek eklemeyi deneyin. Salatalık ayrıca suya yumuşak bir tat verir.

Bitkisel Çay- Kafeinsiz bitki çayları mükemmel nemlendirme sağlar ve tatlı ve lezzetli tadı verir. Şeker eklemekten kaçınmaya çalışın.

DOĞRU DİYETİ BULUN

Sosyal medyada okuduğunuz her trend diyetle ilham verici başarı veya trajik başarısızlık hikayeleri bulacaksınız. Vücudunuz benzersizdir, bu nedenle yaz vücut başarısı için doğru diyeti bulmak, kendinizi sağlıklı ve güçlü hissetmeniz önemlidir.

Ne yazık ki bunu deneme yanılma yöntemi ile bulacaksınız.

Metabolizmanız için doğru diyeti bulmanın en iyi yolu doktorunuzla konuşmaktır. Kişisel yemek tercihlerinizi de göz önünde bulundurmanız gerekir. Ayrıca diyetinize sadık kalmazsanız, asla işe yaramayacaktır.

Sağlıklı yaşam ve kilo vermek için dengeli ve planlı beslenmeniz gerekir. Diyetiniz yeterli besin ve kalori içermelidir. Greyfurt veya et gibi belirli yiyeceklerden büyük miktarlarda yemek; kalorileri büyük ölçüde azaltmak veya karbonhidrat gibi besin gruplarının tamamını ortadan kaldırmak beslenme sorunlarına neden olabilir. Güvenli ve sağlıklı beslenme aşırı vitamin veya takviye gerektirmez.

Özlem duyduğunuz o yaz bedenine sahip olmak için, bugün bu sağlıklı uygulamaları uygulamaya başlayın. İlerlemenizi günden güne ölçün ve unutmayın değeriniz asla bir ölçekteki sayılarla veya bikininizdeki beden etiketiyle tanımlanmaz.