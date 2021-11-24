Vücut şekillendirmede 4D dönemi

Liposuction uzun yıllardır hem kadınlar hem de erkekler için etkili sonuçlar elde etmeyi sağlayan bir vücut şekillendirme yöntemi. Gelişen teknikler sayesinde klasik liposuction uygulamalarının bazı dezavantajlarını da ortadan kaldırarak çok daha etkileyici sonuçlar elde etmeye yardımcı olan Hi-Def Liposuction ile daha pürüzsüz bir görünüm mümkün.

Liposuction sonrası uygulama bölgesinde çok daha az ödem ve morluk oluşmasını sağlayan bu teknik, aynı zamanda operasyon sonrası düzensizliklerin ve ciltte oluşan dalgalanmaların da önüne geçiyor. Vaser yöntemi ile uygulama bölgesindeki yağlar eriliyor ve PAL (power assited liposuction) yöntemi ile titreşimli kanüller aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılıyor. Bu sayede bölgede sadece yağ dokularına hasar veriliyor ve operasyon sonrası iyileşme süreci de kısalıyor.



PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI

OP. DR. SALİH ONUR BASAT

ATLETİK GÖRÜNÜM MÜMKÜN

Bölgesel zayıflama ile anılan liposuction uygulamalarıyla temelde daha atletik bir görünüm elde etmek de mümkün. Özellikle erkeklerin karın bölgesindeki yağların Hi-Def Liposuction ile şekillendirilmesi sonucu çok hayal edilen six pack görünümü başarılı bir şekilde elde edilebiliyor. Karın bölgesinden alınan yağlar ile daha dengeli bir görünüm elde etmek için de kol, göğüs ve omuz bölgelerine enjeksiyon yapılabiliyor. Bu sayede kaslı ve dengeli bir görünüm elde ediliyor.

GENÇ VE CANLI

Liposuction uygulamaları ile kombine edilebilen J Plasma, bölgede daha etkili bir değişim elde etmeyi mümkün kılıyor. Vücut şekillendirme gereksinimi olan, özellikle de sarkma sorunları olan kişilerde minimal invaziv bir uygulama olan J Plasma oldukça etkili bir yöntem. Operasyon sonrası sonuçları hemen görmenin mümkün olması, geniş bir yaş aralığında uygulanması ve vücut şekillendirmede doğal sonuçlar sağlaması sebebiyle J Plasma uygulaması da uygun hasta özelinde sıkça tercih ediliyor.