Yaşlanmaya karşıt tedavi: Gençlik serumu ile cildiniz yaşlanmasın

Aminosit Replasman Tedavisi olarak da bilinen Gençlik Serumu uygulamaları ile cilt kalitesinde artma, cildin daha canlı, parlak ve nemli olması hedefleniyor. Sağlık bakanlığı onaylı Gençlik Serumu, 2006 yılından beri kullanılıyor ve İsviçre menşeili.

Cildin en önemli iki yapı taşı: Kollajen ve hyaluronik asit. Yaşla birlikte kollajen azaldıkça ciltte kırışıklıklar, gevşemeler ve sarkmalar başlıyor. Hyaluronik asit azalmasına bağlı olarak ise ciltte matlık ve solukluk ortaya çıkabiliyor. Gençlik Serumu uygulaması ile hem kollajen sentezi artıyor hem de azalan hyaluronik asit yerine konuyor. Bunu cilt için önemli bir yatırım olarak değerlendirebiliriz.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak estetik alanında da yenilikler devam ediyor. Cilt sağlığı ve yapısı için yeni formülasyona sahip Gençlik Serumu da bu yeniliklerden. İçeriğindeki daha yüksek oranda hyaluronik asit miktarı, peptidler ve aminoasitler sayesinde güçlü bir cilt yapılandırıcı ürün. İçerisinde bulunan aminositler ve peptidler, kollajen sentezini artırırken, yüksek hyaluronik asit konstrasyonu ise uzun süre nemlendirme sağlıyor. Ürünün en önemli özelliği yüzün lifting yeteneği azalmış tutucu ligamentlerini mekanik olarak desteklemesi ve biyolojik olarak onarması. 6+1 nokta tekniği ile tutucu ligamentlerin olduğu bölgelere uygulanıyor. Tutucu ligamentler kollajenden oluşur ve yaşla birlikte kollajen yapı bozulması nedeniyle gevşerler. Yeni formülasyona sahip Gençlik Serumu zengin içeriği sayesinde tek seans sonrası gözle görülür bir lifting (kaldırma) ve canlanma sağlayabiliyor. Günler geçtikçe etkisini artırarak cilt dokusunu içten dışa düzenliyor.

Özellikle 30 yaş sonrası 6-12 ay aralarla tekrar uygulanması cildi koruyucu etkilerinden faydalanmak için öneriliyor. Hemen herkese uygulanabiliyor. Uygulamanın yapıldığı gün banyo yapılmaması, yüz bölgesine dokunulmaması ve makyaj yapılmaması öneriliyor. Gençlik Serumu uygulaması sonrası kişiler iş ve sosyal hayatına hemen dönebiliyor.



DR. BİRCAN ŞENTÜRK