Yaz için 6 kısa saç modeli
Bu yaz bahanelerin arkasına sığınmayı bırakıp maskesiz bir değişim arayanlar için su gibi akıcı, modern ve nefes aldıran 6 harika kısa saç modelini listeledik...
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Kısa saç modası her sezon kendini yenilese de, bazı kesimler zamansız şıklıklarıyla trend listesindeki yerini koruyor. İşte ilham alabileceğiniz 6 kısa saç kesim modeli...
Credit Pinterest: @ashleymariedickerson
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Credit IG: haileybieber
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Credit Pinterest: @lashmakervictoria
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Credit Pinterest: @Tatiana12_K