Yaz için 6 kısa saç modeli

Bu yaz bahanelerin arkasına sığınmayı bırakıp maskesiz bir değişim arayanlar için su gibi akıcı, modern ve nefes aldıran 6 harika kısa saç modelini listeledik...

Elele Online

Elele Online
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Yaz için 6 kısa saç modeli - Resim : 1

Kısa saç modası her sezon kendini yenilese de, bazı kesimler zamansız şıklıklarıyla trend listesindeki yerini koruyor. İşte ilham alabileceğiniz 6 kısa saç kesim modeli...

Credit Pinterest: @ashleymariedickerson

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Yaz için 6 kısa saç modeli - Resim : 2

Credit IG: haileybieber

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Yaz için 6 kısa saç modeli - Resim : 3

Credit Pinterest: @lashmakervictoria

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Yaz için 6 kısa saç modeli - Resim : 4

Credit Pinterest: @Tatiana12_K