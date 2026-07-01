Yazın trend saç modeli: Islak görünümlü geri taranmış at kuyruğu
Yaz mevsimi geldiğinde hem sıcaklarla baş etmek hem de her an havalı ve çaba sarf edilmemiş gibi görünmek büyük bir maharet ister. Neyse ki bu sezon, podyumlardan sokak stiline kadar her yeri ele geçiren, kurtarıcı bir trendimiz var: Geri taranmış, ıslak görünümlü at kuyruğu...
Yaz mevsimi geldiğinde, hem sıcakla baş edebilen hem de gün boyu kusursuz görünen saç modelleri adeta birer kahramana dönüşüyor.
Credit: Pinterest @Amaniiiii444
Saçları yüzümüzden uzaklaştırırken zarafetinden de ödün vermeyen stiller, yaz gardırobunun en değerli tamamlayıcısı oluyor. İşte bu sezon podyumlardan sokak modasına kadar her yeri ele geçiren geriye doğru taranmış at kuyruğu, aradığımız tüm bu özellikleri tek bir potada eritiyor.
Credit: Pinterest @sarahgrace4107
İlk bakışta bildiğimiz, klasik bir at kuyruğu gibi görünse de bu stili asıl farklı kılan şey; saçta hiçbir belirgin ayrım bırakmadan, tüm tutamların pürüzsüzce arkaya doğru yönlendirilmesi. Ortaya çıkan bu temiz, net ve iddialı duruş; modern kadının güçlü stilini en sade şekilde gözler önüne seriyor.
Credit: Pinterest @lovelyheart23
Kusursuz Geri Taranmış At Kuyruğu Nasıl Yapılır?
Bu modeli uygulamak oldukça pratik olsa da, o "pürüzsüz ve parlak" dergi kapağı efektini yakalamak için birkaç küçük hileye ihtiyacınız var:
Zemini Hazırlayın: Saçlarınızın tamamen düzgün taranmış olduğundan emin olun. Eğer hafif nemli saçla başlarsanız, ıslak görünümü yakalamanız çok daha kolay olacaktır.
Doğru Ürün Seçimi: Saç diplerinize yoğun sabitleyici bir jöle, parlaklık veren bir pomat veya saç bakım yağı uygulayın. Ürünü ellerinizle önden arkaya doğru eşitçe dağıtın.
Sıkıca Toplayın ve Tarayın: İnce dişli bir krepe fırçası (veya temiz bir kaş fırçası) yardımıyla saçınızı arkaya doğru pürüzsüzce tarayın. Saçın yüksekliğini isteğinize göre belirleyin; bu yaz özellikle tam baş arkası (orta yükseklik) çok trend. Saçınızı sağlam bir lastikle sıkıca bağlayın.
Bebek Saçlarını Evcilleştirin: Alın çizginizdeki minik bebek saçlarını sabitleyici bir sprey ve küçük bir fırça yardımıyla saçın bütününe yatırın.
Son Dokunuş (Profesyonel İpucu): At kuyruğundan ince bir tutam saç alın, lastiğin etrafına dolayarak tokayı gizleyin ve tel tokayla alttan tutturun. İşte hazırsınız!
Credit: Pinterest @syuzann_na