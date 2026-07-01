Yazın trend saç modeli: Islak görünümlü geri taranmış at kuyruğu

Kusursuz Geri Taranmış At Kuyruğu Nasıl Yapılır?

Bu modeli uygulamak oldukça pratik olsa da, o "pürüzsüz ve parlak" dergi kapağı efektini yakalamak için birkaç küçük hileye ihtiyacınız var:

Zemini Hazırlayın: Saçlarınızın tamamen düzgün taranmış olduğundan emin olun. Eğer hafif nemli saçla başlarsanız, ıslak görünümü yakalamanız çok daha kolay olacaktır.

Doğru Ürün Seçimi: Saç diplerinize yoğun sabitleyici bir jöle, parlaklık veren bir pomat veya saç bakım yağı uygulayın. Ürünü ellerinizle önden arkaya doğru eşitçe dağıtın.

Sıkıca Toplayın ve Tarayın: İnce dişli bir krepe fırçası (veya temiz bir kaş fırçası) yardımıyla saçınızı arkaya doğru pürüzsüzce tarayın. Saçın yüksekliğini isteğinize göre belirleyin; bu yaz özellikle tam baş arkası (orta yükseklik) çok trend. Saçınızı sağlam bir lastikle sıkıca bağlayın.

Bebek Saçlarını Evcilleştirin: Alın çizginizdeki minik bebek saçlarını sabitleyici bir sprey ve küçük bir fırça yardımıyla saçın bütününe yatırın.

Son Dokunuş (Profesyonel İpucu): At kuyruğundan ince bir tutam saç alın, lastiğin etrafına dolayarak tokayı gizleyin ve tel tokayla alttan tutturun. İşte hazırsınız!

Credit: Pinterest @syuzann_na