Yılbaşı gecesi makyajı: Parlak göz kapakları, kontür, metalik çizgiler...

Cam berraklığında bir cilt

Cildin cam gibi görünmesini sağlayan glass prep trendi gelecek yıl daha da moda olacak gibi görünüyor. Bu teknikte önce nemlendirici bir mist ile cildimizin iyice nemlenmesini sağlıyoruz. Ardından hafif bir serumu cildimize iyice yediriyoruz.

İkinci adım olarak sandviç tekniği denilen tekrar nemlendirici sürüp üzerine tekrar mist sıkıyoruz.

Hafif bir yüzey oluşturan primer’ı da sürerek makyajın gece boyu sabit kalmasını sağlıyoruz.







Kontür ile filtre

Yeni yıl gecesinin favorisi, doğal görünen ama filtre etkili bir ten olacağı için önce underpainting denilen yöntemle kontür ve allığı fondöten öncesi uyguluyoruz. Böylece yüz hatları çok doğal görünecektir.

Sonrasında ‘skin tint stacking’ denilen yöntemle yüze fondöten sürmek yerine sadece sorunlu noktalara kapatıcı sürüyoruz.

Micro-setting tekniği ile pudrayı sadece burun kenarı, çene ucu, alın çizgisi gibi bölgelere uygulayacağız.







Metalik gözler

Göz kapaklarında hafif parlak, su damlası gibi bir etki yaratmak bu sezonun en trend uygulaması olacak. Bu nedenle nötr bir krem far ile zemin hazırlamamız gerekiyor.

Üzerine ıslak bitişli bir far ile cam etkisi veriyoruz.

Metalik bir kalem ya da eyeliner ile altın, bronz, zümrüt ya da mavi olabilir. İlk çizgimizi göz kapağımıza çekiyoruz. Kirpik dibine ise çok ince siyah bir kalem uyguluyoruz.

Alt kirpik hattına ise ince bir krom ya da bordo bir kalem sürerek farklı bir dokunuş katıyoruz.





Kirpiklere lifting

Kirpiklere ilk dokunuşu lifting etkili bir maskara ile yapıyoruz. Üzerine hacim veren bir maskara geçiyoruz. İlk kat lifting mascara, kirpiği yukarı taşıyor.

Gece için yapılacak en modern tercih ise half-lash yani gözün dış köşesine takılan yarım kirpik oluyor.





Kaşlar yukarı

Doğal, yukarı taranmış ama sert olmayan kaşlar trendler arasında yer alıyor. Yılbaşı gecesi için kaşlarınızı kaş jeliyle tarayıp, hafif yan yatırarak yumuşak bir çizgi oluşturabilirsiniz.

Mikro uçlu bir kalemle boşluklara kıl yönünde kısa çizgiler ekleyebilirsiniz.





Yanaklarda yumuşak geçiş

Bu yılın en gençleştirici yanak trendi soft-lift olacak. Yani allığı yanağın önüne değil, elmacık kemiğinin yüksek noktasına uygulama tekniği. Üstüne az miktarda bir likit aydınlatıcı karıştırdığınızda bu yönteme “glow drop” deniliyor.

Yüz hem yukarı kalkmış hem de taze ve ışıltılı görünüyor.







Dudaklarda buğu etkisi

Dudak hattınızı çizin, ardından fırçayla hafifçe içeri doğru dağıtın. Net çizgi yerine lip contour fog tekniği ile buğulu bir çerçeve oluşturun.

Üzerine vinil parlaklığında bir ruj veya parlatıcı uygulayın.

Daha iddialı bir yılbaşı dokunuşu için ise dudak ortasına minik metalik bir parlatıcı uygulayın.





Zendaya

Met Gala’da ıslak ve parlak dudak trendini benimseyen ünlülerden biri de Zendaya olmuştu. Her zaman şıklığı ile öne çıkan genç oyuncu, makyaj trendlerini de yakından takip ediyor.

Cardi B

Renkli göz makyajlarının kraliçesi diyebileceğimiz Cardi B, makyajda metalik tonları ve dikkat çekici göz farlarını kullanmayı çok seviyor.