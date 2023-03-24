Yüz sarkmaları için ne yapılmalı?

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu ilerleyen yaşla beraber ortaya çıkan yüz sarkmaları için neler yapılabileceğini sizler için derledi.

Estetik bir görünüme sahip olmayan sarkıklık problemleri kişinin kendine olan güvenini kaybetmesine ve günlük yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Yağlı cilt yapısına sahip kişiler cilt sarkmasına daha yatkındır

Genellikle 30 yaşından sonra başladığına inanılsa da yanlış erken bakım, kötü kozmetik, yüksek stres, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz ve yanlış beslenme, vitamin eksikliği, kollajen üretiminin azalması, hızlı kilo alıp verme vb. kırışıklık ve sarkma sürecini hızlandırabilir.

Bunların dışında yağlı cilt yapısına sahip kişilerde sarkmaya daha yatkındır. Özellikle yeterli su alımı yüz sarkmalarının önlenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca kişilerin cilt tiplerine de dikkat etmesi gerekmektedir. Vitamin ve mineral eksikliği olan kişilerin doktor kontrolünde takviye almaları önerilir.

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Yeterince su içmemek, vitamin ve mineral eksiklikleri, depresyon, yanlış uyku pozisyonu yüz sarkmasına neden olabilir.

Yüz sarkmasının nedenleri

Yaşlandıkça cildiniz elastikiyetini kaybetmeye başlar. Buna bağlı olarak cilt zenginleşir, kırışıklığa ve sarkmaya neden olur.

Yağlı cilde sahip kişilerde cilt yerçekimine karşı koyamaz ve ileri yaşlarda sarkmaya başlar. Cilt kuruduğunda kırışıklıklar ortaya çıkar. Aşırı kilo alımı ile birlikte deride ani kilo kaybı sonucu cildin gerilmesine, genişlemesine ve büyümesine neden olarak sarkmalar görülebilir. Bunun nedeni derinin bir anda gerilmesi ve eski haline dönememesidir. Bu nedenle kilolu kişiler kilo verirken daha dikkatli olmalıdır. Haftada ortalama 1 kg kaybetmek en iyisidir. Geniş yüzlü ve fazla kilolu kişilerde kilo vermek de cildin sarkmasına neden olabilir.

Yeme düzensizlikleri, stres ve yorgunluk yüz sarkmasına neden olabilir. Bu yaşam tarzına sahip kişilerin kendilerine özen göstermemesi yüz bölgesindeki tüm cilt dokularına yansıyabilmektedir. Yüzde ve göz altlarında sarkmalar oluşabilir. Aşırı sigara içmek de yüz sarkmasına neden olabilir. Makyajı çıkarmama alışkanlığı da cilde zarar verebilir. Bu hasardan sonra cilt daha esnek bir yapıya kavuşabilir. Bu sarkmaya neden olur.

Yüz sarkmasını yavaşlatabilirsiniz

Cilt sarkmasına en etkili çözümler, bunu önleyecek kremler ve hatta cilt sarkması için yüz maskesi seçenekleri bulunmaktadır. En etkili öneriler ise;

Bol su içmek cildinizin çok ihtiyaç duyduğu nemi kaybetmesini engelleyebilir. Düşük nem seviyesine sahip cildin kırışmaya ve ardından sarkmaya daha yatkındır. Düzenli egzersizler sarkmayı önleyebilir.

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Düzenli ve sağlıklı beslenerek sağlıklı görünebilir ve ileride sarkan cildi önleyebilirsiniz. Ayrıca şekerli yiyeceklerden uzak durulmalıdır çünkü şeker vücutta kollajen üretimini olumsuz etkileyebilir.