'Yüzüne bir şey mi yaptırdın?' sorusuna maruz bırakacak 5 krem

Dermokozmetik dünyasında yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerle birlikte, artık bıçak altına yatmadan da "yüzünde bir değişim var ama ne?" dedirtecek sonuçlar almak mümkün. Doğru içerik ve düzenli kullanım, cildinizde adeta bir filtre etkisi yaratabilir.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 6
'Yüzüne bir şey mi yaptırdın?' sorusuna maruz bırakacak 5 krem - Resim : 1

Çevrenizdekilerin meraklı bakışlarını üzerinize çekecek, "Yüzüne bir şey mi yaptırdın?" sorusuna hazırlıklı olmanızı gerektirecek o 5 kremi sizler için derledik...

2 / 6
'Yüzüne bir şey mi yaptırdın?' sorusuna maruz bırakacak 5 krem - Resim : 2

1. Shiseido Benefiance Kırışıklık ve Yaşlanma Karşıtı Serum

3 / 6
'Yüzüne bir şey mi yaptırdın?' sorusuna maruz bırakacak 5 krem - Resim : 3

2. Darphin Predermine Densifying Anti Wrinkle Fluid

4 / 6
'Yüzüne bir şey mi yaptırdın?' sorusuna maruz bırakacak 5 krem - Resim : 4

3. Clinique Superdefense Night Yaşlanma Karşıtı Gece Kremi