'Yüzüne bir şey mi yaptırdın?' sorusuna maruz bırakacak 5 krem
Dermokozmetik dünyasında yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerle birlikte, artık bıçak altına yatmadan da "yüzünde bir değişim var ama ne?" dedirtecek sonuçlar almak mümkün. Doğru içerik ve düzenli kullanım, cildinizde adeta bir filtre etkisi yaratabilir.
Çevrenizdekilerin meraklı bakışlarını üzerinize çekecek, "Yüzüne bir şey mi yaptırdın?" sorusuna hazırlıklı olmanızı gerektirecek o 5 kremi sizler için derledik...
1. Shiseido Benefiance Kırışıklık ve Yaşlanma Karşıtı Serum
2. Darphin Predermine Densifying Anti Wrinkle Fluid
3. Clinique Superdefense Night Yaşlanma Karşıtı Gece Kremi