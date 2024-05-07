2024 yılının sevgiliyle en iyi yapılabilecek 12 açık hava randevusu fikri
Sevgilinizle yemek yemek ya da birlikte film izlemek gibi bilinen aktivitelerden sıkıldınız mı? Açık havada bir şeyler planlamak istiyorsunuz ama seçenekleriniz azsa uzmanlar sizin için 12 öneri sunuyor.
Sevgili ile bir randevuyu planlamak, ister flörtün ilk aşamalarında olsun ister büyük bir yıldönümüne hazırlık olsun, stresli olabilir. Akşam yemeği ve film seçeneği birçok kişi için tercih edilebilir ancak çoğu zaman açık havada romantik bir şeyler planlama fikrini unuturuz.
2024'ün en iyi açık hava buluşması fikirlerini arıyorsanız uzmanlarımız size yardımcı olacak..
1- Paddleboarding veya kayak yapmaya gidin
Ekstra romantik bir dokunuş için seyahatinizi gün batımına göre zamanlamayı düşünün. Altın saatte kayak yaparak veya kanoya binerek yakındaki bir gölü veya nehri keşfedebilirsiniz.
2- Manzaralı bir yürüyüşe çıkın..
Evlilik ve boşanma koçu Kara Francis, bu baharda kiraz çiçeklerinin tadını çıkarmak için yürüyüşe çıkmanızı veya dört ayaklı arkadaşlarınızı da yanınıza alarak yeni bir yürüyüş parkurunu keşfetmenizi öneriyor.
3- Bir botanik bahçesini keşfedin
Doğaya çıkmak istiyorsanız ama kendinizi yorucu bir yürüyüşe ya da yürüyüşe hazır hissetmiyorsanız, bir botanik bahçesine gezi planlayabilirsiniz.