14 Şubat fikirleri

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Romantizm dolu öneriler...

Sabah yatakta yapacağınız bir kahvaltı, odanıza koyacağınız kırmızı bir ışık, mumlarla aydınlatılmış bir yemek masası ya da afrodizyak etkili bir mönü... Hepsi de 14 Şubat’ta aşkınızı taçlandırmak için!



Kahvaltıyı evde yapın!

14 Şubat’a iyi bir başlangıç yapın ve sabah yatağa kahvaltı götürün. Bugünü diğerlerinden ayırmanın ve aşkınızı bir kez daha ilan etmenin bir yolu da sabah yatağa götüreceğiniz kahvaltı olabilir. Tepsiyi çiçekler, aşk sözlerinin bulunduğu minik kartlar ve küçük bir hediyeyle süsleyebilirsiniz.



Yatak odanızı süsleyin

Eğer evden ondan sonra çıkma şansınız varsa gece için yatak odanızda hazırlıkları başlatın. Kırmızı çarşaflar, gece lambası, tütsüler, gece giyeceğiniz iç çamaşırları… Eğer tüm bunları sabahtan hazırlama şansınız yoksa geceye başlamadan önce ondan bir 10 dakika izin isteyin ve acele edin!



Kutlama başlamadan…

Sevgiliniz eve gelmeden önce en seksi kıyafetinizi giyin, makyajınızı yapın ve en sevdiği kokuyu sıkın. Ve tabii kapıyı kocaman bir gülümseme ve romantik bir öpücükle açın. Gecenin bütün atmosferini değiştirebilecek bir başlangıç olabilir.



Mumların gücü!

Mumların kullanıldığı her ortama kattığı romantizm yadsınamaz. Evin içinde farklı köşelere mumlar yerleştirin ve bütün gece hiç ışık kullanmayın.

