Ah bir söyleyebilsem!

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Sevgilinizin aklından neler geçiyor? Acaba neler söylemek istiyor da, tepki vereceğinizden çekinip söyleyemiyor?

Erkeklere kız arkadaşlarına söylemek isteyip de söyleyemedikleri cümleleri sorduk! İşte yanıtlar...



Yazı: Merve Kırali



"Eğer bir kadın bana gelip ‘Kilo mu aldım’ derse ona ‘Eğer şişmanladığını düşünüyorsan zaten şişmanlamışsındır. Bana sorma, cevap vermeyeceğim’ demek isterdim. Tabii bunu söyledikten sonra bir daha benimle görüşmek ister mi ondan şüpheliyim."

Koray, 24 yaşında/İşletmeci



"Hani kadınlar randevuya çıkarken en ufak ayrıntısına kadar güzel olmaya çalışırlar ya. Randevunun orta yerinde ‘Canım bu kadar süslenmişsin ama biz erkekler ayrıntıya girmeyiz yüzeye bakarız’ demek isterdim."

Ali, 28 yaşında/Bankacı



"Sevgilim bana ‘Bugün neler yaptın’ diye sorsa o gün yaptığım her şeyi anlatmak isterdim. Ama yaptığım çapkınlıkları ona anlatırsam ufak çaplı bir siniri krizi geçireceğinden korkuyorum. Bu yüzden o bana bu soruyu her sorduğunda, gerçekte yaşadıklarımı anlatamıyorum."

Ege, 30 yaşında/Diş Hekimi



"Erkekler bazen yalnız kalmak isterler. Eşimle beraber evdeyken onun dizilerini izlemekten çok bunaldığım anlar oluryor. İşte o zaman içimden ‘Arkadaşlarınla dışarı çıkmalısın artık’ demek istiyorum."

Ersin, 32 yaşında/Müzisyen



"En büyük isteğim bir gün kız arkadaşımı karşıma alıp ‘Siz ayakkabı ve çantaları ne kadar seviyorsanız biz de maç izlemeyi, geceleri barlarda takılmayı o kadar seviyoruz’ demek. Bunu söyledikten sonra artık o kız arkadaşım olarak kalmaz tabii."

Anıl, 22 yaşında/Öğrenci

