İlişkiniz boyunca sürecek mükemmel bir seks hayatını kim
istemez ki? Partnerinizle uyumlu olmak, her denemede
zevk almak, yeniden keşfedilecek pozisyonlar yaratmak
ve gerçekten ne istediğinizi bilmek yatak hayatının önemli
ipuçları… Bilindik yöntemleri denediniz, herkesten bir
öneri aldınız ama yine de istediğiniz gibi olmadı. Vazgeçmeyin;
bildiklerinizi bir kenara bırakın ve ince detaylarla seks hayatınızı
renklendirmeye hazır olun…
İlişkinizi renklendirecek 12 ritüel
Sabah, işe gitmeden önce birlikte duş alın, saçlarınızı yıkamasına
ve size dokunmasına izin verin.
İş dışında bir günü kendinize “tatil” olarak seçin ve evde baş başa
olmanın tadını çıkarın! Küçük bir sır: Ve kimseye nerede olduğunuzu
ve ne zaman döneceğinizi söylemeyin.