Alışkanlıkları bırak seks hayatına renk kat!

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Hayatınızın en iyi seksini nasıl yaparsınız?

İlişkiniz boyunca sürecek mükemmel bir seks hayatını kim istemez ki? Partnerinizle uyumlu olmak, her denemede zevk almak, yeniden keşfedilecek pozisyonlar yaratmak ve gerçekten ne istediğinizi bilmek yatak hayatının önemli ipuçları… Bilindik yöntemleri denediniz, herkesten bir öneri aldınız ama yine de istediğiniz gibi olmadı. Vazgeçmeyin; bildiklerinizi bir kenara bırakın ve ince detaylarla seks hayatınızı renklendirmeye hazır olun…



İlişkinizi renklendirecek 12 ritüel

Sabah, işe gitmeden önce birlikte duş alın, saçlarınızı yıkamasına ve size dokunmasına izin verin.

İş dışında bir günü kendinize “tatil” olarak seçin ve evde baş başa olmanın tadını çıkarın! Küçük bir sır: Ve kimseye nerede olduğunuzu ve ne zaman döneceğinizi söylemeyin.



