Aşıklar romantizm, yalnızlar macera arıyor

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İkili ilişkilerimiz tatil seçimlerimizi de belirliyor... Aşıklar seçimlerini romantik tatilden yana yaparken, yalnızlar macera peşinde koşuyor.

Siberalem.com, üyelerine tatil için nereyi tercih ettiklerini sordu. Anket sonuçları, yalnız tatile çıkanların çoğunun “Sırt çantamı alıp nereye olsa giderim” diyerek yeni maceralar peşinde koştuğunu, sevgililerin ise gözlerden uzakta baş başa romantik bir tatil istediğini ortaya koydu.



Ankete göre, insanlar yalnızken macera dolu bir tatili, sevgilileriyle ise gözlerden uzakta baş başa kalmayı tercih ediyor.



Yalnızlar özgürlüğe düşkün

“Tatilde yalnızken nereyi tercih edersin?” sorusuna verilen yanıtlar, sevgilisi olmayanların yeni insanlarla tanışacakları ve özgürlüğün keyfini yaşayacakları bir tatilden yana olduğunu gösterdi. Yalnız tatile çıkanların %34’ü “Sırt çantamı alıp nereye olursa oraya giderim” diyerek yeni maceralara yelken açmak isterken, “Gece eğlencesinin bol olduğu yerler” diyenlerin oranı da %21’i buldu. Anket sonuçlarına göre sevgilileri olmayanlar arasında da huzurlu ve sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin oranı hiç de az değil. Katılımcıların %28’i, yalnız çıkacakları tatilde sakin kıyı kasabalarında kafalarını dinlenmek ve kendileriyle baş başa kalmak isterken, kültür turuna çıkmayı tercih edenlerin oranı da %10. “Yalnız tatile çıkmam” diyen katılımcıların oranı ise %7.



Sevgililer baş başa kalmak istiyor

Sevgilisi olanlar ise romantik bir tatilden vazgeçemiyorlar. “Tatil için sevgilinle nereyi tercih edersin?” sorusuna cevap verenlerin %45 gibi büyük bir bölümü “Sakin kıyı kasabaları” dedi. Tatilde sevgilileriyle baş başa romantik anlar yaşamak isteyenleri, %31’le “Sırt çantamı alıp nereye olursa giderim” diyen maceracı sevgililer izliyor. Sevgilisiyle tatili gece eğlence mekanlarında çılgınca eğlenerek geçirmek isteyenlerin oranı %8’de, kültür turuna çıkmak isteyenlerin oranı ise yüzde 4’te kaldı. Siberalem üyelerinin %12’si ise "Bana her yer güzel, yeter ki sevgilim yanımda olsun" diyen romantikler.