KizlarSoruyor.com, üyelerine araştırmalarda ortaya çıkan “Aşkın ömrü 2,5 yıldır” inanışı hakkında ne düşündüklerini sordu....

Sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor.com bu kez üyelerine “Aşkın ömrü sence kaç yıl?” diye sordu. Uzmanların yaptığı hormon ölçümü ve beyin görüntülerini kapsayan bir araştırmaya göre bu sorunun cevabı; 2,5 yıl. 23.843’ü kadın, 13.501’i erkek olmak üzere toplam 37.344 kişinin katıldığı ankette katılımcıların %19’u “2,5 yıl görüşüne katılıyorum” dedi.

Anket katılımcılarının birçoğu gerçek aşkın 2,5 yıldan çok daha uzun ömürlü olduğunu düşünürken, bir kısmı ise aşkın artık bir yıl bile sürmediğini, ilişkilerin çok daha çabuk tükendiğini ve sona erdiğini düşünüyor. İşte kullanıcılardan bazılarının görüşleri...



4llah-Diyen-Portakal

Süresi, aşkı ne olarak gördüğünüze bağlı. Bittiği kesin. Çünkü zamanın tüketemeyeceği hiçbir halt yok. Net bir sayı veremiyorum, ölçmedim. Eninde sonunda en güçlüsü bile bitiyor.

-Eyll-

2.5 yıl fazla olmuş bu zamanda 1 yıl falan diye düşünüyorum.



CeyCess

Kendi gözlemlerime bakacak olursam eğer; 15 yaşında aşık oldum. Aşık olduğum kişiyle 21 yaşında evlendim. 27 yaşında terkedildim. 32 yaşıma kadar 5 senede kendimi zor toparladım. 32-15 = 17 olduğuna göre, bir insan 17 sene boyunca sevebiliyormuş demektir. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum.



LordBendtner

Gerçek aşksa bir ömür sürer.



Sakaryalim

İşin özü, aşkın ömrü kişilerin elindedir.

sicankus

Katılıyorum uzmanlar yaptıysa doğrudur.



semih1984

daha kısa bence



Gizli Kullanıcı

3 yıldır birlikteyiz kendimizi bildik bileli de tanışırız ama hala her konuştuğumuzda bile ilk gördüğüm gün gibi dilim tutulur elim ayağıma dolaşır heycanlanırım. Kaybetme fikri bile kendimi kaybetmeme yeter. Başkaları 1 sene olmadan monotonlaştı filan derler. Bence bu gerçek aşkı bulmakla alakalı bir şey.



Lonelywarrior40

Bu konuda bir makale okumuştum; 2-4 yıldan sonra evlilik ve gelen sorumluluklarla aşkın sevgiye falan dönüştüğünü yazıyordu. Ben katılmıyorum; sevgi artıyor olabilir zamanla ama kesinlikle biteceğini sanmam mevzu bahis gerçek aşk ise...



mtrdls

Kırk yıllık evli çiftlerin birbirlerine aşkla baktığını gördüm, 3 aylık evli çiftlerin boşandığını, aşkı yüzünden evlenmeyenleri. Aşk bu sağı solu belli olmuyor kişisel bir konu.

