Aşkın yaşı yoktur, gücü vardır

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Olgun kadın-genç erkek aşkları...

Olgun erkek-genç kız ikileminden sonra, olgun kadın-genç erkek denklemiyle karşı karşıyayız. Bu duruma ilk tepki veren yine biz kadınlar olduk! ‘Neden, niye?’ diye sormadık. Yeşim Varol Şen konuyu mercek altına aldı.



Yaşını başını almış erkeklerin yanında genç kızlar görmeye çoktan alıştık. Çok gördüğümüz, bir süre sonra normal gelmeye başlar ya, biz de bu durumu kabullendik gitti. Bir erkeğin, neredeyse torunu yaşında bir kadını koluna takmasını olağan bulduk, kolay anladık. Erkeğin sebeplerini sorgulamak yerine kadının sebeplerini sorguladık: “Para cazip gelmiştir” dedik. “Baba özlemi duyuyor” ya da “Erkeğin sosyal statüsüne göz dikmiştir kesin” dedik. Kapı arkalarından dedikodu yaptık ama hiçbirimiz ilişkinin sebebini ‘aşk’ olarak görmedik. Olgun erkek ve genç kadın denklemini yeni yeni içimize sindirmiştik ki, bir de olgun kadın ve çıtır erkek denklemi çıktı karşımıza. Bu duruma, ironiktir ama, ilk tepkiyi öncelikle kadınlar verdi. Olgun erkeği birkaç cümleyle yargılayıp, en fazla ‘kart zampara’ yakıştırmasıyla kabullenen kadınlar, söz çıtır erkekleri kapan olgun kadınlara geldiğinde, yerden yere vurmalar başladı. Genç sevgili edinen bu kadınların ahlaksızlığından tutun da, gençlere kötü örnek olmasına kadar varan eleştirilerin, ilişkinin yürümeyeceği üzerine girilen bahislerin tarafları hep kadınlar. Bu tepkilerin yarısına sağduyu dersek, yarısına da kıskançlık demek yanlış olmaz herhalde.



