Aşkın yaz hali

Yazın ‘aşk’a daha meyilli bir ruh haline büründüğümüz aşikar. Bu biraz da fabrika ayarlarımızda var; havaların ısınmasıyla birlikte vücut kimyamız değişir. Uyku düzenimizin ve iklimin getirdiği değişimle beraber hormonlarımızın değişmesi, enerji düzeyimizi yükseltir. Veeee; aşık olmak için radarları açarız! Ancak dikkatli olmakta fayda var. Enerji tavandayken dengeler alt üst olabilir. Yaşam Koçu ve Evlilik Danışmanı Yeşim Varol Şen, yaz aşklarını yakından inceliyor...

Yaz ayları, insanın içini ısıtan güneş ışıklarıyla, yeni aşklara gebedir daima. Her köşeden uzanan müzik sesleri, tatilin hakkını vermeye çalışan şen kahkahalar; enerjiler yüksek, ruhlar heyecan arayışında... Yazın sıcak günlerinde, tatil aşkları ruhları ısıtır hayata anlam ve heyecan katar. Ancak içimizdeki coşkuyla, mantığı devre dışı bırakarak başlayan tatil aşkları, çoğu zaman hayal kırıklıkları veya derin yaralarla son bulur. Pek çok kişi, aniden çıkagelen bu aşkları, yazın hoş sürprizi ya da tesadüf olarak yorumlar ve olduğu gibi alır, kabul eder. Oysa, kime aşık olduğumuzun aslında tesadüfle ilgisi yok. Aşk, farklı denklemlerin sonucunda benliğimizin kurguladığı bir oyun olarak sahne alır. Oyundan farkı ise her zaman güldürmez, eğlendirmez. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var:



• Kime aşık olduğumuz evrenin bizim için yarattığı bir şans, bir hediye değil. Hayat boyunca aşık olduğumuz insanların ortak özelliklerine baktığımızda ciddi benzerlikler taşıdıklarını, bize aşina gelen benzer yanları olduğunu görürüz. Bu benzerlikler kendimizi tanıma yolunda bize ciddi ipuçları sağlar. Ne istediğimizi, hayatta nelere önem verdiğimizi fark etmemizi sağladığı kadar, hayatta ne istemediğimizi, karşımızdaki bireyin hangi davranış modelinin bizi rahatsız ettiğini de bize öğretir.

•‘O’na aşık olmamızın temel sebeplerinden biri de, bize olumlu veya olumsuz yönleriyle ebeveynlerimizi anımsatması. Bize ebeveynlerimizi anımsatan insanlar, uzun zamandır süregelen bir tanışıklık hissiyatı yaratır. Kendimizi güvende hissettirir. Ebeveynlerimizle partnerimizin benzer yönlerinin olması, güvenlik çemberimizi tehdit etmez.

•Çocukluğumuzda aldığımız yaraları, hayat boyu telafi etmeye çalışırız. İçgüdülerimiz, bize olumsuz yönleriyle ebeveynlerimizi anımsatan kişilerin davranışlarını değiştirerek, çocukluk yaralarımızı sarmamızı fısıldar.

•Yaşadığımız duygunun adını aşk koyabilmek için, partnerimizin beş duyumuz tarafından da onaylanması gerekir. Onaydan kastedilen, çok güzel ya da çok yakışıklı olması değil. Ama kimyasında hayranlık barındıran aşkın var olabilmesi için gözün çirkin bulmaması, ses tonunun itici gelmemesi yani beş duyumuz tarafından onaylanabilir özelliklerde olması gerekir. Elbette her bireyin onay kriterleri kendine özgü.

•Aşk, duygu boyutunda, sevgi ise bilinç boyutunda yaşanır. Sevgi etiketinin altında farkındalık, onay, mantık bilinci var. Aşk çoğu zaman hayranlıkla başlar ve hayal kırıklığıyla biter. Partnerini ‘lider ruhlu’ diye tanımlayarak ilişkiye başlayan bir birey, ilişkiden ‘çok despot’ diyerek kaçabilir.