İş hayatında başarılı bir kadın, yanında güçlü bir erkek görmek istiyor.
Bu gece kanalları gezerken, muhteşem ikili Brad
Pitt'le Angelina Jolie'nin, birbirlerine deli gibi aşık olmalarına
rağmen birbirlerini öldürmek zorunda olan ajanları canlandırdıkları Bay
ve Bayan Smith'e yakalanıyorum... Vahşi iki sevgili arasındaki ateşli
aşkı anlattığı, taraflar birbirine eşit olduğu için bu film biraz retro
bulunmuştu... Düşündüm de, hakikaten epeydir eşit tarafların birbirine
aşık olduğu bir film izlemedim. ''Maid in Manhattan''da Ralph Fiennes'in
oynadığı New York eliti, zengin politikacı, Jennifer Lopez'in
canlandırdığı Latin temizlikçiye aşık oluyordu. ''İnci Küpeli Kız''da,
Colin Firth'ün canlandırdığı ünlü ressam Vermeer, Scarlett Johansson'un
canlandırdığı Hollandalı temizlikçiye aşıktı. ''Aşk Her Yerde''de bu
işin cılkı çıkarılmıştı adeta... İngiliz Başbakanını canlandıran Hugh
Grant, ofisine çay ve kurabiye getirmekle görevli tombul kıza, Emma
Thompson'ın kocası sekreterine ve filmdeki yazar karakteri de sadece
Portekizce konuşan hizmetçisine aşık oluyordu!