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Başarılı kadın erkeği iktidarsız eder!

İş hayatında başarılı bir kadın, yanında güçlü bir erkek görmek istiyor.
Bu gece kanalları gezerken, muhteşem ikili Brad Pitt'le Angelina Jolie'nin, birbirlerine deli gibi aşık olmalarına rağmen birbirlerini öldürmek zorunda olan ajanları canlandırdıkları Bay ve Bayan Smith'e yakalanıyorum... Vahşi iki sevgili arasındaki ateşli aşkı anlattığı, taraflar birbirine eşit olduğu için bu film biraz retro bulunmuştu... Düşündüm de, hakikaten epeydir eşit tarafların birbirine aşık olduğu bir film izlemedim. ''Maid in Manhattan''da Ralph Fiennes'in oynadığı New York eliti, zengin politikacı, Jennifer Lopez'in canlandırdığı Latin temizlikçiye aşık oluyordu. ''İnci Küpeli Kız''da, Colin Firth'ün canlandırdığı ünlü ressam Vermeer, Scarlett Johansson'un canlandırdığı Hollandalı temizlikçiye aşıktı. ''Aşk Her Yerde''de bu işin cılkı çıkarılmıştı adeta... İngiliz Başbakanını canlandıran Hugh Grant, ofisine çay ve kurabiye getirmekle görevli tombul kıza, Emma Thompson'ın kocası sekreterine ve filmdeki yazar karakteri de sadece Portekizce konuşan hizmetçisine aşık oluyordu!
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