Başkası olma kendin ol!

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Biraz da senden bahsedelim…

Biz kadınlar maalesef hayata bazı konularda şartlanmış gibi geliyoruz. Çok yönlü olmamıza, gerektiğinde istediğimiz her şeyi yapacak azim ve sabırla hareket etmemize rağmen konu ilişki olunca küçük bir kız çocuğundan farkımız kalmıyor. Sanki sevgilimiz kocaman bir dünya ve biz onun etrafında her şey mükemmel olsun diye dönüp duran bir uydudan farksızız. Sonuçta ilişki için debelenmekten yorulduğumuzda kocaman bir boşluk ve “ben eskiden nasıldım? ” sorusu ile karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü ondan öncesini öyle bir silip yok saymışız ki, onsuz olduğumuzda kendimize bile yabancı kalıyoruz. Tamam herkes sevmek ve sevilmek ister, ama onsuz nefes alamamak, hayata onun varlığıyla tutunmak sizce de hayatımızın geri kalanı için biraz sağlıksız bir durum değil mi? Runaway Bridge filminde hiç unutmam, Julia Roberts, yani sürekli aşık olduğunu ve sevgilisi olmadan yapamayacağını söyleyip, sonrasında düğün günü ortadan kaybolan sevgili karakterimiz, filmin bir sahnesinde Richard Gere’in sorduğu “Yumurtayı nasıl seversin?” sorusuna cevap veremiyor. Çünkü Julia’nın yaşadığı dört ilişkisinde de sevgililerinin yumurta tercihi birbirinden farklı. Ve ilişkisine kendini öyle kaptırmış, sevgililerini o kadar çok merkeze almış ki kendi damak tadını unutmuş. Bu durum aslında ilişkide kendimizi ne kadar es geçtiğimizin en basit özeti. Siz siz olun sevgilinize bağlanırken kendinizi kaybetmeyin.

