Bazıları zengin sever!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kalbinizin bir bedeli olabilir mi? Aşk ve para ikileminde kalmak insanı kötü biri yapar mı?

Yazı: Nilgün Yıldız



Bugünlerde hayatımızın vazgeçilmez parçası olan Facebook’ta tuhaf bir haber dolaşıyor. Özellikle de son günlerde magazin gündemini meşgul eden yaşlı, zengin erkekler ve genç sevgilileriyle ilgili haberler üzerine daha çok dikkatimi çekti. Bu habere göre; 25 yaşında oldukça güzel olduğunu iddia eden ve evlenmek için zengin bir koca aradığını söyleyen genç bir kadın, dünyanın en büyük finans şirketlerinden J.P. Morgan’ın CEO’su James Dimon’a bir mail atıyor. Mail’inde kısaca şöyle diyor; “Size karşı dürüst olacağım. Bu yıl 25 yaşına giriyorum. Çok güzelim, iyi bir stilim var ve kaliteli şeyleri severim. Yıllık geliri 500 bin dolar veya daha fazla olan bir adamla evlenmek istiyorum. Aç gözlü olduğumu düşünebilirsiniz fakat New York’ta yıllık geliri 1 milyon dolar olan insanlar orta sınıf sayılıyor. Böyle biriyle nerede tanışabilirim ya da böyle biriyle evlenmeyi nasıl başarabilirim?” Bu soru karşısında soğukkanlılığını koruyan ünlü finansçı ise belki de ders verecek bir mail atıyor. Hazır mısınız? İşte sorunun cevabı: “Bir iş adamı gözünden bakarsak, sizinle evlenmek kötü bir fikir. Detayları bir kenara bırakırsak, yapmaya çalıştığınız şey ‘güzellik’ ile ‘para’ ikilisini takas etmek: A kişisi güzelliği sağlar, B kişisi de bunun için ödeme yapar, gayet adil. Fakat burada ölümcül bir problem var; sizin güzelliğiniz kaybolacak ama benim param iyi bir sebep olmadıkça tükenmeyecek. Aslına bakarsanız, benim gelirim yıldan yıla artabilir, ancak siz yıldan yıla güzelleşemezsiniz. Bu sebeple, ekonomik açıdan bakarsak, ben değer kazanan bir varlıkken siz değer kaybeden bir varlıksınız. Hem de sıradan bir değer kaybı değil, katlanarak artan bir değer kaybı. Eğer güzellik sizin tek varlığınızsa, değeriniz 10 yıl sonra çok daha düşük olacak. Sizi satın almak iyi bir fikir değil, bu sebeple kiralamayı tercih ederim. Çünkü alışveriş değeri düşen bir şeyi uzun süre elde tutmak hiç de iyi bir fikir değil. Aynı şey sizin istediğiniz evlilik için de geçerli. Yıllık geliri 500 bin doların üstünde olan insanlar aptal değil; sizinle yalnızca çıkarız ama evlenmeyiz. Size, zengin bir adamla evlenme fikrini unutmanızı öneririm. Bu arada, yılda 500 bin dolar kazanan o zengin siz olabilirsiniz. Zira o kadar parayı kazanmak, zengin bir aptal bulabilme ihtimalinizden daha yüksek.”



Bu haberi ilk okuduğumda gerçekten şaşırdım. Haber ne kadar doğru, ne kadar söylenti bilemem ama bu haber üzerine bir de karşıma magazin gündemindeki haberler çıkınca konuyu araştırmaya karar verdim. Ne oluyor da gencecik güzel kadınlar kendilerinden yaşça büyük, çoğu zaman evli erkeklerle birlikte oluyor? Gerçekten konu sadece para mı yoksa aşk mı? Çoğu zaman para avcısı diye baktığımız, bazen küçümsediğimiz bu kadınların istekleri aslında bizde de olabilir mi? Hangi kadın her istediğini alabilecek kadar zengin olmak istemez? Peki bunun durma noktası ne? Ne zaman başkasının parasını elde etmek bir hırsa dönüşebilir? Bu gibi bir sürü sorunun cevabını almak için Psikoterapist Uzman Dr. Timur Harzadın’in kapısını çaldım. Kendisi belki de birçoğumuzun kafasındaki soruları yanıtladı. Bakalım gerçeklerle ne kadar yüzleşebileceğiz?



