Bir ilişkide sizi en çok ne sıkar?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hepimizin aşk hayatında sevmediği şeyler var. Biz kadınlar, hata bulma konusunda uzmanız. Peki ya erkekler? Gıcık oldukları davranışlar neler dersiniz?

Paronayaklıktan tam anlamıyla nefret ediyorum! “Neredesin, kimleydin, doğru olduğunu nereden bileceğiz?” soruları en dayanamadığım sorular. Açıkçası bir kadın, bu şekilde, kendine ne kadar güvensiz olduğunu göstermiş oluyor.

Hasan Demir, 27 yaşında/Teknisyen



Evlilik zor derlerdi de inanmazdım. En fenası da sürekli ‘dırdır’ çekmek. Meğer birbirimizde ne çok sevmediğimiz huy varmış. O benim çoraplarımı ortada bırakmamdan, ben de onun dağınıklığından sıkılmış durumdayım. Biz beraber yaşamak için yaratılmamışız! Keşke akşam olduğunda herkes evine çekilebilse…

Yakup Öztürk, 28 yaşında/Bankacı



Galiba en nefret ettiğim şey sorgulanmak! Normalde de kimseye hesap vermeyi sevmeyen biri olarak sevgilimin bana dedektif gibi yaklaşması, ondan her seferinde uzaklaşmama neden oluyor. Daha soru sormaya başlamadan bana sıkıntılar geliyor. Lütfen merakınızı biraz kendinize saklayın.

Mehmet Ali, 25 yaşında/Bilişim Uzmanı



İlişkide değil de, bir kadında en çok sinir olduğum şey yüksek sesle konuşarak abartılı tepkiler vermesi. Hele bir de üzerine her yeri inleten kötü bir kahkaha attı mı bütün erkeklerin gözünde bir anda küçülebilir.

Yaren Sel, 37 yaşında/Pazarlama Uzmanı



Eşimin annesinin her adımımızda yanımızda olmasından nefret ediyorum. Büyüğümüz oldukları için her şeyi biliyor olabilirler ama her konuyu onlara danışmak bana pek de mantıklı gelmiyor. Haftada iki kez bizde kalmasına da gerek yok mesela! Bu duruma gelmemizin en büyük nedeni de eşim. Bu bir ilişkide yapılabilecek en büyük kötülük olsa gerek.

Enver Aysev, 29 yaşında/Bilgisayar Programcısı



Eğer bir hata yaptıysam sevgilim bunu yüzüme hiç düşünmeden söylemeli. Laf sokmalar, trip atmalar, iğneleyici laflar, sinir katsayımın her saniye daha fazla artmasına neden oluyor. Bir süre sonra sıkılıyorum ve karşımdakini önemsemediğimi fark ediyorum. Kısacası artık o kişiye saygım kalmıyor diyebilirim.

Emre Akın, 21 yaşında/Öğrenci



Neden kadınlar sürekli çocuk gibi tavsiyelerde bulunuyor ki? Evet, dışarısının soğuk olduğunu ben de biliyorum ve bunun için önlemimi alabilecek kadar büyüdüm. Evliliğimi bitiren bir detay olduğu için bu konuda gerçekten çok hassasım. Ben bakıcı değil, aşkımı arıyorum!

Cem Sağcı, 32 yaşında/Mühendis



Pazar günleri evde oturmayı seven bir adamım. Çünkü bütün hafta çalışıyorum ve ancak o gün dinlenebiliyorum. Bekarken çok rahattı ama evlendikten sonra sürekli dışarıya çıkmak isteyen bir eşiniz olursa, bir gün sigortalarınız atabilir! Gezmeyi bu kadar seven biri olması aramızda şiddetli tartışmalara sebep oluyor ve ben bunu her hafta yaşamaktan bıktım!

Kenan Dursun, 35 yaşında/Serbest Meslek



Siz kadınlar, birçok konuda erkeklere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu anlayışla karşılayabiliyorum. Ama beni sanki bakıma muhtaç birinin sevgilisiymiş konumuna sokanlardan hiç düşünmeden uzaklaşırım. Hiç arkadaşı olmayan, sürekli benimle gezmek isteyen, saçını hangi renk yaptıracağını bile bana soran biri pek de çekici değil! Ayrıca her yere de beraber gitmek zorunda değiliz. Benim de ayrı olarak yapmak istediğim birçok şey var. Lütfen bize ‘baba’ muamelesi yapmayın.

Akın Türkmen, 29 yaşında/Reklamcı



Siz kadınlar bazen gerçekten kıskançlığın dozunu kaçırabiliyorsunuz. Güzel kız arkadaşlarımı anlarım da, beni ailemden kıskanan bir kadını gerçekten şimdiye kadar anlayamadım! Bazen boğulacak gibi oluyorum ve kaçıp gitmek istiyorum. Bence ailelerimizi kıskanacağınıza kendi ailenizle de daha fazla zaman geçirmelisiniz.

Emrah Bakır, 26 yaşında/Öğretmen



Gittiğim yerlere, arkadaşlarıma, giydiklerime, yediklerime kısacası hayatıma karışan kişileri pek de hayatıma sokmam. Kimse hayatımın patronu ya da sahibim değil. Yoksa bir süre sonra ben de aynı şekilde davranmaya çalışırım ve işler karışarak içinden çıkılmaz bir hal alır.

Sedat Güven, 33 yaşında/Mimar



Hani anneniz size sürekli emir verir ya, işte ben de bunu yapan sevgilimden kısa süre önce ayrıldım. Sert tavırlar ve emir kipleri pek de kaldırabileceğim hareketler değil. Bence bu tarz konuşmalardan kesinlikle kaçınmak gerekiyor.

Serhat Pak, 22 yaşında/Öğrenci



Beni kız arkadaşlarımın yanında rezil etmeye bayılan bir sevgilim var! Her fırsatta mutlaka onlara laf sokma amaçlı bir şeyler söyler. Beni daha bir sahiplenir ve sürekli temas içinde olmaktan çekinmez. Ortamdan onları dışlamaya ve ezmeye çalışır. Ben de bu durumda arada kalırım ve bütün arkadaşlarımla ilişkim bozulur. Sanırım bir gün onu değil de, başkasını tercih etmek zorunda kalacağım.

Ali Atuk, 34 yaşında/Avukat



Beni sürekli arıyor! Bu durumdan rahatsız olduğumu da bütün arkadaşlarım ve ailem biliyor, çünkü onların yanına ne zaman gitsem telefon en az iki kez çalıyor. Her gittiğim yerden ve ağzıma attığım lokmadan haberi var. Bu kadar aranmak benim bünyeme biraz fazla! Bence diğer erkekler için de aynısı söz konusu.

Ahmet Cem, 30 yaşında/İşletmeci



Sevgilimle beraber bir arkadaş ortamına girdik diyelim. Sanki ona, söylediklerimi düzeltme görevi verilmiş gibi laflarıma müdahale etmeye başlıyor ve yanımızda kim olursa olsun umursamadan beni küçük düşürüyor. İşte o an onu orada bırakıp gitmek istiyorum. Halbuki her koşulda benim yanımda olmalı ve hatalarımı baş başayken söylemeli. Beni kimseye rezil etmesi gerekmiyor.

Serdar Akın, 26 yaşında/Akademisyen