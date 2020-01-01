Çoğu insan, yeni biriyle ilişki kurduğunda erken yaşlarda
uyarı işaretleri görür, ancak bunların ne anlama geldiğini bilmez.
Birine iyice takılıp kalmadan önce onun sosyopat olup olmadığını
anlamalısınız. Psikopat ve sosyopat ayrı kelimelerdir. Sosyopatlar genelde
aykırı davranışlar sergilemekten geri kalmazlar. Canları ne isterse öyle
davranır ve öfke kontrolüne sahip değildirler.
Hepimiz evrimleşerek bugünlere geldik ve hayatta kalmamız,
yırtıcılardan gelen tehlikeyi algılayabilmemize bağlıydı. Bugün hala kılıç
dişli kaplanlardan değil, insan yırtıcılardan - diğer adıyla sosyopatlardan -
tehlikeyi algılama yeteneğine sahibiz. Bu yüzden de yaşamımızda onlara yer
vermeye ve hayatı kendimize zehir etmeye devam etmemeliyiz.
İngiltere'de yapılan bir ankette de şaşırtıcı sonuçlar elde
edildi. Sosyopat kişilerle ilişkilerine devam eden kişilerin yüzde 40'ı
sezgilerini görmezden geldi ve ilişkiye devam etti. Taa ki pişmanlıklarına
kadar.
Bu nedenle, içgüdüsel olarak birine kötü bir tepki
verirseniz, kendinizi yargılayıcı veya paranoyak olmakla suçlamayın. Kendinize
herkesin bir şansı hak ettiğini ve açık fikirli olmanız gerektiğini söylemeyin.
Hemen ne olduğunu bilmeseniz bile, tepkinizin bir nedeni var.
Bu kişiden tamamen kaçınamıyorsanız, en azından dikkatli olun. Sezginiz muhtemelen sizi tehlikeye karşı uyarmaya çalışıyor.
İşte vücudunuzun sizi tehlike konusunda uyarma biçimine göre
bir sosyopatı fark etmenin sekiz yolu. Eğer bir sosyopatla birlikteyseniz onun
yanında işte bu duygulara kapılırsınız:
1. Korku
Bu nihai uyarı işaretidir. Eğer birisi yanınızdayken aniden
korkuya kapılırsanız, bunu olası en güçlü uyarı olarak düşünün.
2. Ürperme
Biri size bir sonraki öğünmüş gibi bakarsa ve boynunuzun
arkasındaki kıllar kalkarsa, bir sosyopatın yırtıcı bakışlarına tepki veriyor
olabilirsiniz.
3. Nefes almada güçlük
Kişinin etrafında derin nefes almayı, hatta nefes almayı zor
bulduğunuzda, bunun nedeni muhtemelen davranışlarıyla ilgili bir şeyin son
derece sorun yaratmasıdır.
4. Ağlamak
Bu kişiyle olan etkileşimleriniz sık sık sizi ağlatıyorsa,
bunun normal olmadığını anlayın. Bu bazı şeylerin çok yanlış olduğuna dair bir
uyarıdır.
5. Kalp çarpıntısı
Bu heyecan ya da çekim olmayabilir. Ve aslında derinlerde
sizin korktuğunuz gösterebilir.
6. Mide bozukluğu
Bir kişinin yanında mide bulandırıcı hissediyorsanız veya
onlarla yaşadığınız belirli etkileşimleri düşündüğünüzde, belki de iç pusulanız
size bir mesaj gönderiyordur.
7. Kabuslar
Bir kişiyle ilişki halindeyken kötü rüyalar görürseniz veya
uyumakta güçlük çekerseniz, dikkatli olun.
8. İç sesiniz
Bir şeyin yanlış olduğu hissine sahipseniz, ancak bunun ne olduğunu belirleyemiyorsanız, iç benliğiniz bir sorun olduğunu bilir ve dikkatinizi çekmeye çalışır.