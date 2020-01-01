Bir süredir ilişkiniz kötü mü gidiyor? Ne yaparsanız yapın, nasıl davranırsanız davranın ilişkiniz yokuşa mı sürüklendi? Hayatınızda bu nedenle sosyopatlara ikinci ya da üçüncü bir şans vermeyin.

Çoğu insan, yeni biriyle ilişki kurduğunda erken yaşlarda uyarı işaretleri görür, ancak bunların ne anlama geldiğini bilmez.

Birine iyice takılıp kalmadan önce onun sosyopat olup olmadığını anlamalısınız. Psikopat ve sosyopat ayrı kelimelerdir. Sosyopatlar genelde aykırı davranışlar sergilemekten geri kalmazlar. Canları ne isterse öyle davranır ve öfke kontrolüne sahip değildirler.

Hepimiz evrimleşerek bugünlere geldik ve hayatta kalmamız, yırtıcılardan gelen tehlikeyi algılayabilmemize bağlıydı. Bugün hala kılıç dişli kaplanlardan değil, insan yırtıcılardan - diğer adıyla sosyopatlardan - tehlikeyi algılama yeteneğine sahibiz. Bu yüzden de yaşamımızda onlara yer vermeye ve hayatı kendimize zehir etmeye devam etmemeliyiz.

İngiltere'de yapılan bir ankette de şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Sosyopat kişilerle ilişkilerine devam eden kişilerin yüzde 40'ı sezgilerini görmezden geldi ve ilişkiye devam etti. Taa ki pişmanlıklarına kadar.

Bu nedenle, içgüdüsel olarak birine kötü bir tepki verirseniz, kendinizi yargılayıcı veya paranoyak olmakla suçlamayın. Kendinize herkesin bir şansı hak ettiğini ve açık fikirli olmanız gerektiğini söylemeyin. Hemen ne olduğunu bilmeseniz bile, tepkinizin bir nedeni var.

Bu kişiden tamamen kaçınamıyorsanız, en azından dikkatli olun. Sezginiz muhtemelen sizi tehlikeye karşı uyarmaya çalışıyor.





İşte vücudunuzun sizi tehlike konusunda uyarma biçimine göre bir sosyopatı fark etmenin sekiz yolu. Eğer bir sosyopatla birlikteyseniz onun yanında işte bu duygulara kapılırsınız:

1. Korku

Bu nihai uyarı işaretidir. Eğer birisi yanınızdayken aniden korkuya kapılırsanız, bunu olası en güçlü uyarı olarak düşünün.

2. Ürperme

Biri size bir sonraki öğünmüş gibi bakarsa ve boynunuzun arkasındaki kıllar kalkarsa, bir sosyopatın yırtıcı bakışlarına tepki veriyor olabilirsiniz.

3. Nefes almada güçlük

Kişinin etrafında derin nefes almayı, hatta nefes almayı zor bulduğunuzda, bunun nedeni muhtemelen davranışlarıyla ilgili bir şeyin son derece sorun yaratmasıdır.

4. Ağlamak

Bu kişiyle olan etkileşimleriniz sık sık sizi ağlatıyorsa, bunun normal olmadığını anlayın. Bu bazı şeylerin çok yanlış olduğuna dair bir uyarıdır.

5. Kalp çarpıntısı

Bu heyecan ya da çekim olmayabilir. Ve aslında derinlerde sizin korktuğunuz gösterebilir.

6. Mide bozukluğu

Bir kişinin yanında mide bulandırıcı hissediyorsanız veya onlarla yaşadığınız belirli etkileşimleri düşündüğünüzde, belki de iç pusulanız size bir mesaj gönderiyordur.

7. Kabuslar

Bir kişiyle ilişki halindeyken kötü rüyalar görürseniz veya uyumakta güçlük çekerseniz, dikkatli olun.

8. İç sesiniz

Bir şeyin yanlış olduğu hissine sahipseniz, ancak bunun ne olduğunu belirleyemiyorsanız, iç benliğiniz bir sorun olduğunu bilir ve dikkatinizi çekmeye çalışır.