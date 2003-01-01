Günümüzün en önemli sosyal hayat sorunlarından birine hoşgeldiniz. Hoşlanıyor musunuz, ya da sizden hoşlanıyorlar mı?

Hoşlanılan ve dikkat çekici biri olmak için elimizde yeterince sosyal medya uygulaması bulunuyor ve fakat bu kadar seksi fotoğrafa ve çılgın sosyal yaşam görüntülerine rağmen hala karşımızdakinin bizden hoşlanıp, hoşlanmadığına emin olamıyoruz. O zaman kaseti başa saralım ve ortaokul yıllarına gidelim. O zaman ki kurallar hala ge��erli.



1- Uzun bakışmalar

Dedik ya ortaokul yıllarını düşünün. Size doğru bakmaya doyamayan bir çift göz hayal edin. Ne zaman siz de o tarafa baksanız, o iki ampül size doğru ışık saçmaya devam ediyor. Teneffüs zili çalıyor ve bir bakıyorsunuz ki o gözlerin sahibi arkadaş koşarak kayboluyor. Çünkü sizden hoşlanıyor ve yaşı gereği utanıyor. Şimdi bu kurguyu günümüze çekin. Size bakan gözlere korkmadan dik dik bakın. Bakalım aynı ter taneleri karşınızdakinin alnında beliriyor mu?



2- Gülümseme

Birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için aslında en basit yöntem, göz teması sırasında gülümsemek olacaktır. Karşılığında gülümseme alırsanız, bu büyük ölçüde sizden hoşlandığı anlamına gelir. Gülümseme süreleri uzayıp da garip bir tiyatro oyununa dönmeden önce hamle yapması için kapıları açabilirsiniz. Mesela kahve içmeye çağırın.







3- Yorum yazma sıklığı

Sosyal medyada paylaştığınız her şeyin altına ısrarla yorum ya da kalp bırakanlar vardır. Ama özellikle biri ilk üç sırada sürekliliğini korumaktadır. İşte o arkadaş sizden hoşlanmaktadır ama söyleyememektedir. İnsan isterse 45 yaşında isterse 7 yaşında olsun. Tuvaleti geldiğini söyler ama senden hoşlandım diyemez. Bu gariplere yardımcı olmak tüm hoşlanılanların temel görevlerinden biridir.







4- Konuşurken heyecanlanma

Her şey yolunda gitti. Kahve içmeye çıktınız. Başladınız havadan sudan gereksiz gereksiz konuşmaya. Ama o da ne? Karşınızdaki bu kadar saçma şeylerden bahsederken bile elini kolunu koyacak yer bulamıyor. Yüzü mordan pembeye doğru perde kumaşı pantonesi gibi renk dağılımı yapıyor. Anlamsız anlamsız gülüyor. Tamam hoşlandığını biliyordunuz ama bu arkadaş bayağı derin bir şeyler yaşıyor.







5- Samimiyet

Hoşlanan insan samimi davranır. Mesela “Dışarıdan bir şey ister misin?” diye sorar ve isteğinizi gönülden yapar. Çünkü size değer verir. Sizin için kapıyı tutar, kahve getirir, komiklikler yapar, daha iyi giyinir, daha iyi kokar ve ses tonu daha iyi çınlar. Bütün bunlar insan bedeninin karşısındakinden hoşlanıp, onunla üreme isteğinin temel belirtileridir. Modern hayatta buna “hoşlanma” diyoruz ama aslında herkes temelde neler olduğunun farkında.