Birlikte yaşamadan bu soruları kendinize sorun!

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"Acaba birlikte yaşasak nasıl olurdu?" sorusu aklınızdan sık sık geçiyorsa, birlikte yaşamaya hazır olup olmadığınızı anlamak için bu soruları kendinize sormayı unutmayın!

Endişeli misiniz?

Aynı eve taşınmakla ilgili endişelerinizin olması güzel bir işaret. Böylece, verdiğiniz kararın ne kadar önemli olduğunun ve hayatınıza ne gibi etkileri olacağının farkına varabilirsiniz. Eğer hiç kaygınız yoksa ve bu konuda rahatsanız, sadece bir fanteziye ayak uydurarak evcilik oyunu oynanmayacağını anlamalı, bir adım geri çekilerek bu konuyu bir süre irdelemelisiniz.



Üzerinizde baskı mı var?

Birlikte yaşamak için üzerinizde baskı hissediyorsanız -bu baskıyı yaratan arkadaşlarınız, sevgiliniz hatta bazen kendiniz bile olabilirsiniz- bu konuda hazır olmayabilirsiniz. Denemeler yapın, haftada birkaç gün birlikte kalın, yakın olun ama bu düşünceyi bir süre rafa kaldırın.



Bağımlılık mı?

‘O benim eksik parçam’ şeklindeki klişe düşünceleri bırakın. Kendi hayatınızın zaten muhteşem olduğunu ve partnerinizin bunu daha güzel hale getiren bir unsur olduğunu düşünün. ‘Onsuz yapamam’ düşüncesiyle hareket etmediğinize emin olun.



Evlilikten kaçış mı?

Kendinizi evliliğe hazır hissetmiyorsunuz ve bunun yerine beraber yaşamayı istiyorsunuz. Bu düşünceyle hareket eden çok fazla çift var. Fakat bu düşünce de çok sağlıklı görünmüyor. İşin içine evlilik korkuları girdiği için evlenmeden birlikte yaşamayı seçiyorsanız, ilişkinizi tekrar gözden geçirmelisiniz.



İlişkinizin tanımını yaptınız mı?

Şimdi bir adım geri gidin. ‘Biz aslında neyiz? İlişkimiz nereye gidiyor?’ konuşmasını yaptınız mı? Bu size komik hatta aptalca gözükebilir ama insanların farklı farklı ilişki tipleri yaşadığı düşünülürse oturup ilişkinin adını koymak çok da saçma değil. Her ne kadar rahat insanlar olsanız da, diğer bütün ‘beraber yaşama’ kriterlerine uyum sağlasanız da ilişkinizin tanımını yapmadığınız sürece büyük bir iletişim sorununa yol açma ihtimaliniz yüksek.



Tatile çıktınız mı?

Tatilde geçirilen zaman, bir çiftin aynı eve taşınmadan önceki deneme aşaması gibi. 1-2 haftalığına yurt dışına çıkıp tüm zamanınızı beraber geçirdiyseniz ve en önemlisi bundan keyif aldıysanız bu ilişkinizin bir sonraki evreye geçmeye hazır olduğuna dair bir işaret olabilir. Fakat eğer sevgilinizle hiç seyahat etmediyseniz birbirinizin alışkanlıklarını tam anlamıyla bilemezsiniz.



