Birlikte yaşamaya hazır mısınız?

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Evleri birleştirmeyi düşünüyorsanız, bu yazıyı okuyun!

Aşkın doruklarındasınız, bir an bile ayrı kalmak istemiyorsunuz ve çözümü evleri birleştirmekte buldunuz. Peki evlilik hayatının bir önizlemesi olan bu yeni hayata hazır olduğunuzdan emin misiniz?



Taraflardan birinden ‘Aynı şehrin farklı semtlerinde yalnız yaşamaktansa neden artık tek bir evde beraber yaşamıyoruz?’ sorusu geldiği anda aslında beraberinde birçok yeni soru daha gündeme oturuyor. Bunların başında da beraber yaşamanın aşkı öldürme ihtimali geliyor. Bazı araştırmalar evlilik öncesi beraber yaşamanın, aşkın ömrünü kısalttığını doğruluyor. Yüzükleri takmadan önce aynı adresi kullanmaya başlayan çiftlerin boşanma risklerinin biraz daha yüksek olduğu söyleniyor. Beraber yaşamaya başlamak için zamanlamanızın doğru olup olmadığından emin değilseniz kendinize şu dört soruyu sorun…



1- Beklemeyi göze alıyor musunuz?

Eğer sevgilinizle henüz bir düğün tarihi konuşmadıysanız, beraber yaşamanın bu süreci kısaltacağını, hemen davetiyelerinizi hazırlayıp mobilya bakmaya gideceğinizi hayal etmeyin. İngiltere’de yapılan bir araştırma çiftlerin yüzde 40’ının beraber yaşamaya başladıktan 5 ile 7 yıl sonra evlendiğini gösteriyor. Eğer evlilik sizin için öncelikliyse bunu sevgilinizle açık açık konuşun. Eğer evlilik konusunu açmaktan kaçınıyorsa dikkat edin, gelecek ile ilgili planlarınız örtüşmüyor olabilir.



2- Masrafların paylaşımını baştan konuşabilecek misiniz?

Konuşması en zor konulardan biri olsa da bunu baştan yapmak zorundasınız. Herkes aylık gelirini ve var olan borçlarını ortaya döktükten sonra evin giderlerini nasıl paylaşacağınızı planlayın. Eğer biriniz daha fazla para kazanıyorsanız aradaki fark oranında ödemeleri de dengeleyebilirsiniz. Örneğin siz yüzde 30 daha yüksek maaş alıyorsanız kiraya da yüzde 30 daha fazla katkı koyabilirsiniz.



3- Mücadeleye hazır mısınız?

İlk günlerin balayı havası sona erdikten sonra tartışmaların başlaması da kaçınılmaz olacaktır. Korkmayın ve farklılıklarınız üzerine konuşmaktan çekinmeyin. Bu, birbirinizi daha iyi tanımanızı ve daha güçlü bir ilişki kurmanızı sağlayacaktır. Tartışmaların ardından günlüğünüze neden tartıştığınızı ve kavganın nasıl patlak verdiğini yazın. Böylece temel anlaşmazlıklarınızı ve ciddi sorunlarınızı ayırt etmeniz daha kolay olacak. Bu arada yazdıklarınızın birbiriniz hakkında yeni şeyler öğrenmek için bir fırsat olduğunu ama bir sonraki rauntta silah olarak kullanılmaması gerektiğini unutmayın.



4- Monotonlaşma riskinin farkında mısınız?

Beraber yaşamanın bir süre sonra beraber alınacak keyifleri azalttığını fark edebilirsiniz. Örneğin akşam işten dönüp kendinizi kanepeye attığınızda ikiniz de seksin çok uzaklarda kalmış bir keyif olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için daha eşyalarınızı bile yerleştirmeden haftanın hangi günlerini daha özel geçireceğinizi planlayın ve bu arada birbirinizi baştan çıkarmaktan çekinmeyin.

