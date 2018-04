Buluşmadan önce ilişkinizi ‘Google’lamayın!

Artık sevgili adayımızı mum ışığında bir yemekte tanımaktan çok, buluşma öncesi onunla ilgili her şeyi online ortamlardan öğrenip, onunla hiç sohbet etmeden bize uygun olup olmayacağına karar verebiliyoruz.

Yazı: Ece Baban



İlişkilerimiz artık romantik komedi filmlerinde görmeye alıştığımızdan çok daha farklı. Ne ‘Notting Hill’ filmindeki gibi hayaller kuruyoruz artık ne de ‘P.S. I Love You’ filmindeki gibi yazılmış mektuplar söz konusu. Hatta vakti ile Tom Hanks ve Meg Ryan’ın ‘Mesajınız Var’ filmi bile artık ilişkileri bilgisayar ekranından yaşamaya başlayan teknoloji çağının gerisinde kaldı.





Yeni fenomen: Google’lamak!

Yeni fenomenlerimiz Facebook, Twitter, Instagram, Forsquare ve türevleri. Buluşma öncesi sevgili adayımızın Instagram’dan köpeğinin cinsini, pijamalı resmini, Forsquare’den en sevdiği mekanları, tatile gittiği yerleri, Facebook’tan eski sevgililerinin profillerini, Twitter’dan duygu ve düşüncelerini öğrenmek mümkün. Tabii akıllara şöyle bir soru gelmiyor da değil; daha ilişki başlamadan Google ile ilk buluşma öncesi notları hazırlamak aşkın heyecanını öldürüyor mu? Ya da şöyle soralım, bir ilişki için Google’dan edindiğimiz bilgiler yeterli mi? Tabii ki söz konusu olan gerçek bir aşk ya da ilişkiyse sosyal medya hafiyeliği beklentilerinizi tam olarak karşılamayacak ve karşınızdaki insanın her şeyini bilmek aşkın gizemini öldürecek. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadınların yüzde 48’i kahve içmeye gitmeden önce buluşacakları kişi ile ilgili tüm bilgileri sosyal ağlardan ediniyorlar. Yani kaç yaşında olduğu, hangi şehirde yaşadığı ve nerede çalıştığı ile ilgili bilgiler başta olmak üzere, onun dünyasında ne var ne yok her şeye hakim olmak elimizde. Ona göre de ilişkimiz için kendimize bir yol belirleyebiliyoruz. Tabii ki bu sadece bizim için söz konusu değil, aynı şeyi karşı tarafın da yaptığını unutmamak gerekiyor. Hem de sadece kendisine değil, başta annesi olmak üzere tüm akrabalarına kadar sosyal medyada araştırma yapıp bilgi edinip, ailelerimizin uyuşmayacağı kanısına bile dijital ortamdan varabiliyoruz.

Fazla bilgi aşkı öldürüyor!

İnsanlar hakkında gereğinden fazla bilgiye sahip olmak aşık olmamıza da bir engel. Yani biri hakkında her şeyi bilmek onunla ilgili bazı şeyleri öğrenmek için duyduğumuz heyecanı öldürüyor. Ayrıca bilgi beraberinde beklentilerinizi de şekillendirmeye başlıyor. En küçük bir hayal kırıklığı da sizi ilişkinizden uzaklaştırıyor. İlişki açısından ‘teknolojik yeterlilik’ aslında çok da büyük bir önem taşımıyorken, buluşma öncesi yapılan internet araştırmaları bizim vazgeçilmezlerimizden biri. Özellikle de insanları elemek açısından. Sosyal ağlarda yapılan araştırmalar sayesinde, alışveriş yapar gibi, beğendiğimiz kişiler ile ilgili ‘boyu kısa, ağzı büyük, saçı yok…’ gibi tespitlerde bulunup onları daha buluşmadan eleyebiliyoruz.