Hobilerin ve en önemli karakter özelliklerin neler?

En önemli özelliğim, güler yüzlü olmam. Hobilerim ise yelken ve dalış.

Ailenle mi yaşıyorsun, yoksa yalnız mı? Sevgilinin yalnız yaşamasını mı tercih edersin?

Ailemle yaşıyorum. Sevgilimle görüşebildiğimiz sürece yalnız yaşayıp yaşamamasıyla ilgilenmem

Karşındaki kadının seksi mi, masum mu, olgun bir kadın gibi mi davranmasını istersin?

Olduğu gibi olsun yeter!

Zor elde edilen bir kadın mı yoksa ilk adımı atan, seni fazla uğraştırmayan bir kadın mı tercih edersin

İkisinin ortası olsun. Ne fazla zor olup canımdan bezdirsin ne de fazla kolay olup, işin büyüsünü bozsun.

Hayalindeki kadın tipi nasıl birisi?

Standart bir tipim yok, güzel olsun yeter! Ancak yine de esmerleri tercih ederim. Fakat bir ortama girince de ilk olarak sarışınlar dikkatimi çeker. Her şeyden önemlisi güler yüzlü olsun!