Dişil enerjinin düşük olması kadının çekiciliğini birebir etkileyen bir faktör. Peki bu durum kabullenilmeli mi, yoksa değiştirilebilir mi?

Kendisini dişi hissetmeyen, bir erkek tarafından arzu edilebilir olmadığını düşünen, kendini çekici hissetmeyen kadınların aslında dişil enerji pasif ya da sönük oluyor ve bu nedenle erkeklerden arkadaş ya da dost muamelesi görüyorlar.



Peki, bir kadın çekicilik değerinin düşük olduğunu; kadınsı olmadığını, dişil enerjisinin düşük olduğunu nasıl anlar? İşte Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak'a göre kadının çekici olmadığını gösteren 7 işaret...

1- Cinselliğe karşı aşırı kapalı, cinsellikle ilgili endişelere sahip, ilişki korkusu hep vardır.

2- Sevdiği, hoşlandığı erkeğe sadece sokulmak ister, sarılma duygusu baskındır.



3- Genç kızlıktan itibaren hoşlandığı erkekler tarafından bile hep dost, arkadaş, kuzen, kanka muamelesi görür.



4- Erkeklere karşı; özellikle beğendiğini düşündüğü erkeklere karşı şehvet ya da cinsel arzusu yoktur veya sönüktür.



5- Yetişkin olduğu halde romantizm adı altında ilgi duyduğu erkekle seksin asla söz konusu olmadığı hayaller kurup, ilişki düşüncesini buna göre şekillendirir. Hayallerinde mumlar, güzel kıyafetler, masal gibi sahiller, sarılıp koklaşmalar vardır ancak seks yoktur. Cinsel arzularla hareketlenen zihinsel yaşantı söz konusu değildir.



6- Partnerini “O çok iyi biri, çok iyi bir insan, onu çok seviyorum” diye tanımlarken seks söz konusu olduğunda buna bir görev gibi bakıp, yatakta sadece erkeğini mutlu etmeyi düşünür.



7- Dış giyimine önem vermez. İç çamaşırları klasiktir. Kişisel bakım olarak sadece duş almayı yeterli görür. Süslenme ihtiyacı duymaz.



DİŞİL ENERJİNİZİ UYANDIRIN

Bir kadının kendini seksi hissetmemesinin aslında bir bilinçaltı sorunu olduğunu söyleyen Başkak; dişil enerjinin uyandırılıp, bilinçaltı düzeyde kadının erotik duygularının farkına varmasının mümkün olduğunu, hipnoterapi ile dengeli bir ilişkiye kavuşulabileceğini söylüyor.