Yıldız kaymasını yakalamak ve bir dilek tutmak için beklediniz mi hiç gece boyu?
Zengin sevgili mi dilediniz?
“Kotumdaki ‘M’ harfini gördü ve anlamını sordu, markasını
söylediğimde ‘Yarın senle alışverişe gidelim mi?’ dedi.
Sokakta çıplak dolaşsam kendimi daha az aşağılanmış
hissederdim.” Aslı, Mühendis / 26 yaşında
“Annesi beni bir türlü oğluna layık göremedi. Evlerine
gidince selam vermiyordu, ben yokmuşum gibi
davranıyordu. Gelirimin iyi olmasına rağmen birden
kendimi zengin fabrikatör oğlan, fakir kız konulu bir Türk
filminin içinde buldum.” Selin, Satın Alma Uzmanı / 29 yaşında