Dilek dilerken iki kere düşünün!

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Yıldız kaymasını yakalamak ve bir dilek tutmak için beklediniz mi hiç gece boyu?

Zengin sevgili mi dilediniz?

“Kotumdaki ‘M’ harfini gördü ve anlamını sordu, markasını söylediğimde ‘Yarın senle alışverişe gidelim mi?’ dedi. Sokakta çıplak dolaşsam kendimi daha az aşağılanmış hissederdim.”

Aslı, Mühendis / 26 yaşında



“Annesi beni bir türlü oğluna layık göremedi. Evlerine gidince selam vermiyordu, ben yokmuşum gibi davranıyordu. Gelirimin iyi olmasına rağmen birden kendimi zengin fabrikatör oğlan, fakir kız konulu bir Türk filminin içinde buldum.”

Selin, Satın Alma Uzmanı / 29 yaşında



