Doğru adamı ararken yanlış kadın olmayın!

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Aşkı ararken bu hatalara düşmeyin!

Biz kadınlar doğru erkeği bulabilmek için uğraşıp duruyoruz; bunun için ince eleyip sık dokuyor, karşımıza çıkan kişileri eleğimizden geçirmeden beraber olmuyoruz. Bir süre sonra mükemmeli arama konusunda takıntılı hale geliyoruz. Ama ne yazık ki böyle davrandığımız sürece karşımıza dizilerdeki yakışıklı ve tutkulu erkekler çıkmıyor. Üstüne üstlük ilişkilerimiz ışık hızıyla başlayıp bitiyor. Sebebi de baskıcı ve sorgulayıcı olmamız. Anlayacağınız bu halimizle erkeklerin hoşuna gitmiyoruz! Tıpkı ‘seçemediğimiz’ erkekler gibi ‘yanlış kadın’ haline geliyoruz. O halde çabalamayı bırakın ve hayatın tadını çıkarın. İnanın beklemediğiniz bir anda ‘bay doğru’ gelip sizi bulacak…