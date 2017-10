Öpüşmek belki de iki insan arasındaki en özel ve güçlü bağlardan biridir.

İlişkilerin temelini oluşturan güçlü bağ kurma ve hissettiklerini karşı tarafa aktarma isteği bazen bir bakış, bir gülüş, temas ya da kimi zaman içten bir öpücükle gerçekleşebiliyor. Öpüşme herkes için özel bir yere sahip olması ile mevcut tüm iletişim tekniklerinden ayrılıyor.



İlk öpücüğünü hatırlamayan var mı? Sadece o anı değil, o anda çevresinde olan şeyleri, o yeri hatta o anda hissettiği şeyleri unutan çok nadirdir. Çünkü öpüşme kimi zaman masum kimi zaman ateşli bir seviyeye ulaşan çiftler arasındaki bağı güçlendiren en önemli paylaşımdır. Sevişmenin dudaklarda başladığı gerçeğini artık hepimiz biliyoruz. İyi öpüşme teknikleri ile bir kişiyi kendinize tahmin edemeyeceğiniz ölçüde bağlamanız mümkün hale gelebilir.



Öpüşmeye başlamadan önceki ilk 3 saniye aslında herkes için en özel anlardan biri. Birden bire oluşan sessizlik ve göz göze geçen saniyelerden sonra o ilk adım atılır ve çiftler öpüşmeye başlar. Bu sadece filmlerde değil gerçek hayatta da bu şekilde yaşandığı için öpüşmenin büyülü bir havası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.



İlk öpüşme teknikleri

İlk öpücüğünüz yıllar öncesinde kaldı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Aslına bakarsanız öpüşmelerin hepsi ilk öpücük kıvamındadır. Hayatınıza giren ve sevdiğiniz kişi ile aranızdaki bağı güçlendiren öpüşme her tende ve tatta farklı şekilde yaşanır. Eğer karşınızda yeni biri, yeni bir aşk varsa emin olun ilk öpüşme teknikleri size yeniden lazım olabilir. Muhteşem bir buluşma yaşadınız ve ardından o büyülü anın gelmekte olduğunu seziyorsunuz. Sevgilinle gözleriniz birbirine kenetlendi ve yavaş bir çekim yasası ile birbirinize doğru çekilmeye başladınız. O anda aklınıza gelen ilk şey eminiz ki nefesinizin nasıl koktuğu olacaktır. Eğer o konudan bir şüpheniz yoksa sonraki adım iyi öpüşme teknikleri arasından hangisini uygulamanız gerektiği oluyor. Oysa ilk öpüşme teknikleri her zaman kendinizi anın büyüsüne kaptırmanız ile gerçekleşir.







Etkileyici öpüşme teknikleri

Sevdiğiniz insanı kendinize mühürlemenin ilk şartı etkileyici öpüşme teknikleri hakkında bilginiz olması ile doğru orantılı. İyi öpüşme teknikleri ile bir ilişkiyi başlatabilir hatta mutlu bir sona rahatlıkla ulaştırabilirsiniz. Etkileyici öpüşme teknikleri önce muhteşem kokan bir nefesten geçer. Ardından dudaklarınızın kuru olmaması çok önemlidir. Kuru ve batan bir dudak öpüşmenin süresini kısaltabilir. Öpüşme sadece duygu alışverişi değil aynı zamanda iyi bir seks hayatının da vazgeçilmezidir. Bu açıdan düşünüldüğünde tüm şartların uygun olması çiftlerin arasındaki bağlılığın güçlenmesinde çok büyük bir önem teşkil eder.



Etkileyici öpüşme teknikleri arasında en dikkat çekici kısım ise erkeği baştan çıkarma durumudur. Birçok erkeğin özellikle öpüşme anında en çok etkilendiği nokta boynudur. Öpüşürken ellerinizi sevgilinizin boynunda ve saçlarında gezdirmeniz öpüşmenin çok daha ateşli bir hale dönüşmesini sağlayacaktır. Sonrasında dudaklarınızı boyun bölgesinde gezdirmeyi deneyebilirsiniz. Karşı tarafın aldığı zevki gördüğünüzde öpüşmenin bambaşka bir boyuta ne denli hızla geldiğini görebilirsiniz.



Öpüşme teknikleri doğru kullanıldığı takdirde ön sevişmenin en muhteşem anlarını oluşturur ve size muhteşem bir seks hayatı yaşatabilir. İyi bir öpüşmenin sadece ilişkiniz için değil sağlığınız için de birçok faydası vardır. doğal bir ağrı kesici olma özelliğine sahip olan öpüşme aynı zamanda enerji vermesi ile de bilinir. İyi bir öpüşme aynı zamanda tam bir antidepresandır. Kendinizi mutsuz ve huzursuz hissettiğiniz an sevgilinizin sizi öpmesi ile içinizdeki tüm olumsuzlukların bir anda ortadan yok olduğuna şahit olabilirsiniz. Mutlu bir ilişki ve iyi bir seks hayatı için bol bol öpüşün.



