Dün gece garip bir rüya gördüm!

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Dün gece çok kötü bir rüya gördünüz ve bir kadınla aynı yataktaydınız!

Size gördüğümüz her rüyanın hayatımızda bir karşılığı olduğunu söylesem... Ama rüyanızın gerçek hayatta çıkmasını değil, bizim yaşamımızdaki herhangi bir şeye işaret etmelerini kastediyorum. Diğer bir deyişle semboller yoluyla bize verdikleri mesajları. Zaman zaman çoğumuz cinsel içerikli rüyalar görürüz. Bazıları kendimizi sorgulayacak kadar rahatsız edici olur. Düşünsenize siz heteroseksüelsiniz ama hemcinsinizle kendinizi aynı yatakta gördünüz. Üstelik o kişi iş arkadaşınız! Gözlerinizi açtığınızda ne utanç verici diye düşünüp, bir an önce unutmaya baktınız ve bir daha böyle bir rüya görmemek için dua ettiniz. Peki bu rüya üst üste tekrarladı diyelim. Aman Allahım kabus gibi! Rüyalardan biraz anlıyorsanız, endişelenmenize gerek olmadığını biliyorsunuz. Ama bilmiyorsanız, bu yazının içinize su serpeceğine eminim. Cinsellikle ilgili rüyalar, aslında cinsel bir sorundan öte, ilişkilerimizi işaret ediyor. NP İstanbul Polikliniği’nden psikolog Dr. Cengiz Demirsoy, cinsel içerikli rüyaların nasıl bir ilişkiye işaret ettiğini anlamamız için iki şeye bakmamız gerektiğini söylüyor: rüyadaki cinsel ilişkinin niteliği ve kişi/yer. “Rüyada bakacağımız ilk şey, cinsel ilişkinin niteliği. Haz verici olabilir ya da zorlayıcı bir ilişki olabilir. Mesela rüyamda cinsel ilişkiye zorlanıyorsam şu soruyu kendime sormalıyım; ‘Ben neye zorlanıyorum?’ Sonuçta erkek patronumun beni ezmesi gibi bir durumla karşılaşabilirim.”



