En çekici meslek hangisi?

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Yapılan araştırmalar son yıllarda kariyer sahibi erkeklerin fiziksel özelliklere takılmadığını, çalışan, kariyer sahibi kadınlardan daha fazla etkilendiklerini gösteriyor.

Mesleğin çekicisi olur mu? Oluyormuş! Kadınlar kariyer sahibi erkekleri çoğu zaman karizmatik bulurlar, doğru! Peki erkekler? Acaba hangi meslek grubundaki kadınları daha çekici buluyorlar dersiniz?



Yazı: Eda Tankal



"Benim için en çekici meslek hosteslik. Herkes anlar bunu zaten; erkeklerin hava ulaşımını tercih etmelerinin ilk akla gelen sebebi. Arabalarımıza bile tercih edilebilir..."

Cem, 19 yaşında/Öğrenci



"Güzellik uzmanı diyebilirim. Güzel, estetik durduğu için, kendine baktığı için... Genelde bu mesleği yapan kadınlar göze hitap ediyor."

Faruk, 56 yaşında/Emekli



"Moda tasarımcıları vücutlarını iyi tanıdıkları ve doğru kıyafet seçimleri yaptıkları için beni etkilemeyi başarıyor! Görsellik benim için önemli..."

Alp, 22 yaşında/Ögrenci



"Kesinlikle; avukat! Eski sevgilim de avukattı. Avukatlar kesinlikle çok güçlüler. Bir kadının ayaklarının üzerine sağlam basıyor olması onu benim için çekici hale getiriyor."

Berke, 32 yaşında/Halka İlişkiler Uzmanı



"Tiyatrocular sanırım... Onlar hem yetenekli hem tutkulu hem çılgın hem de entelektüel oluyorlar ve bu oldukça çekici bir durum."

Barış, 28 yaşında/Bankacı



"Mesleğini gerçekten severek yapan öğretmenler gerçekten çekici. Yardımsever, anlayışlı tavırları etkileyici. Bir de güzel olursa, neden olmasın?"

Buğra, 25 yaşında/ Makine Mühendisi



"Oyuncular. Bunun iki nedeni var: Birincisi; eski sevgilim bir oyuncuydu... İkincisi ise; oyuncular bir sürü karaktere girebildikleri için gerçek karakterlerini gizleyebiliyorlar. Onun en gerçek halini ise sadece siz biliyorsunuz. Bence bu çok etkileyici bir durum. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum."

Emir, 28 yaşında/Mimar



"Pilotları çekici buluyorum. Sanırım bu mesleği yapmak isteyip yapamamış olmamın bu durumda etkisi büyük."

Tan, 32 yaşında/Satış Uzmanı

