Yeni biriyle tanışabilmek için artık hemen herkes eski yöntemleri bırakmış durumda. Arkadaşlık ve flört uygulamaları ise en popüler zamanını yaşıyor.

Bulunduğumuz lokasyondan ilgi alanlarımıza kadar birçok özelliği eşleştirerek öneri sunan arkadaşlık/flört uygulamaları çoğalmaya ve her geçen gün popülerliğini artırmaya devam ediyor. KizlarSoruyor.com yeni anketinde kullanıcılara,yeni nesil flört/çöpçatanlık uygulamalarından en sık hangisini kullandıklarını sordu. Oylamaya 4.839’u kadın, 6.486’sı erkek olmak üzere toplam 11.325 kişi katıldı. Hem erkek hem de kadın katılımcılar arasında en çok kullanılan flört ve çöpçatanlık uygulaması Instamessage olarak öne çıktı (%37). Onu %24’le Badoo ve %18’le Tinder izliyor.

İşte katılımcılardan bazılarının görüşleri:

pikaw (Kadın, 21)

Erkek arkadaşımla OkCupid’den tanıştım.



emre00 (Erkek, 31)

Lovoo Kullanmıştım, ama sildim.



cukuletta (Kadın, 19)

Bence Tinder.



sonpazil (Kadın, 27)

Tinder kullandım, kullanıyorum. Badoo duydum ama kullanmadım. Diğerlerini ilk defa duydum.



