En sık söylediğiniz yalan ne?

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Biz, kadınlar kadar telefonla konuşmayı sevmiyoruz.

Biz, kadınlar kadar telefonla konuşmayı sevmiyoruz. Bunu sevgilime anlatmam kolay değil. Sanırım son zamanlarda en sık söylediğim yalan bu nedenle: “Telefonumu duymamışım!” Yaramazlık yaptığımdan değil aman yanlış anlamayın… Sadece bazen sessizlik iyidir.

Burak, Eczacı / 29 yaşında



Siz kadınlar zaman zaman komik olabiliyorsunuz. Sevgilimin bana televizyonda görüp “O benden daha mı güzel?” diye sorduğu yıldızların ismini saysam eminim siz de çok gülersiniz. Ama doğru cevabı biliyorum: “Tabii ki sen daha güzelsin aşkım!”

Kürşat, İşletmeci / 33 yaşında



