Biz, kadınlar kadar telefonla konuşmayı sevmiyoruz.
Biz, kadınlar kadar telefonla
konuşmayı sevmiyoruz. Bunu
sevgilime anlatmam kolay değil.
Sanırım son zamanlarda en sık
söylediğim yalan bu nedenle:
“Telefonumu duymamışım!”
Yaramazlık yaptığımdan değil
aman yanlış anlamayın… Sadece
bazen sessizlik iyidir.
Burak, Eczacı / 29 yaşında
Siz kadınlar zaman zaman
komik olabiliyorsunuz. Sevgilimin
bana televizyonda görüp “O
benden daha mı güzel?” diye
sorduğu yıldızların ismini
saysam eminim siz de çok
gülersiniz. Ama doğru cevabı
biliyorum: “Tabii ki sen daha
güzelsin aşkım!” Kürşat, İşletmeci / 33 yaşında