Erkeklere sorduk!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bir ilişkiden nasıl bu kadar kolay vazgeçebiliyorsunuz?

Biz kadınlar, ilişkilerimizde takıldığımız taşları ayağımızın altından tek tek çekmeye uğraşırken, erkekler neden o taşların üzerinden atlayarak bizden vazgeçer? Biz, ‘İlişkimizi bitirmeli miyiz?’ diye aylarca düşünürken, onlar neden daha kolay “Gidiyorum!” der?



“Aşkım bir sorunumuz var!” ya da “Seninle konuşup bu problemlerimizi halletmeliyiz” cümlelerini bir erkek asla kurmaz! Kadınlar genelde yapıcı olur ve konuşmak için uğraşır. Erkeklerse, konuşmak yerine sevgilisinin ya da eşinin rahatsız edici tavırlarına karşı sinyaller gönderir. Kadın bu sinyalleri algılayamıyorsa, erkeğin ayrılması kaçınılmaz olur. Yani birdenbire almayız aslında bu kararı.

Yüksel, 36 yaşında / Bankacı



