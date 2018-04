Bize göre yaptığımız her şeyin gayet mantıklı açıklamaları var. Sadece dışarıdan her zaman anlaşılamıyor olabilir. Freud’un o malum ‘kadınlar ne ister?’ sorusunu sormasının da sebebi bu zaten. Merak ettik ve erkeklere sorduk. Bakalım karşı cinsin devrelerinde hangi davranışlarımız kıvılcım çıkarıyor!





Bazen kız arkadaşım gayet rahat bir şekilde etrafta gördüğümüz bir kadının çok güzel oluşundan övgüyle söz ediyor ve beni de yorumda bulunmam için teşvik ediyor. Ama ağzımdan çıkan her şey bir kenara not edilip ilerleyen bir günde tartışma konusu olabiliyor. Aslında bu bir test, ama o kadar doğallıkla yönetiyor ki; neyi, neden yapıyor gerçekten hiç anlamıyorum.Kadınların kendileriyle ilgili sürekli memnuniyetsizlik halleri bana çok anlaşılmaz geliyor. Tanıdığım en güzel ya da en başarılı kariyere sahip kadında bile devamlı bir serzenişte bulunma durumu var. Kendilerini yargılamak için hep daha iyisini düşünüyorlar. Bu tatminsizliği anlamak mümkün değil. Kendi kendilerini cezalandırıyorlar sanki…Neden hep diyet yapıyorlar ya da diyet yapma ihtiyacı duyuyorlar, gerçekten anlayamıyorum. Fazla kilosu olup da sağlığı için diyet yapması gerekenleri anlıyorum ancak halihazırda gayet sağlıklı ve normal kilosunda görünen kadınların hayatlarını sürekli diyet yapmakla geçirmesi çok anlamsız. Herkesin aynı kiloda, aynı beden ölçülerine sahip olması gerekmiyor. Kadınlar bunu neden kabul etmiyor?Hem ilgi ve şefkat bekleyip hem de bu ilgi ve şefkati görünce anında uzaklaşan başka bir canlı yok herhalde. Kadınlar, erkeklere göre daha hassas ve narin duyguları olan canlılar, bu nedenle ince düşünülmüş fikirler hoşlarına gidiyor. Bir de şımarmasalar...Özellikle sosyal medyada şunu görüyorum: Son derece güzel göründükleri bir fotoğraflarını paylaşıyorlar ve arkadaşları ‘çok güzelsin’ yorumu yaptığında ‘yok canıııım, çok kötü çıkmışım’ benzeri tepkiler veriyorlar. Bazı kadınların bunu güzel oldukları daha da vurgulansın diye yaptıklarını düşünüyorum ve güzelliklerinden emin oldukları halde buna neden ihtiyaç duyduklarını inanın anlayamıyorum.Yürümeyen ilişkiyi toparlama hırslarını çok anlamsız buluyorum. Çocukluğumdan bu yana tanıdığım bir kız arkadaşım mesela ilişkisini rayına oturtabilmek için, sevgilisinin alkol probleminden kariyerine kadar tüm sorunlarıyla kendi derdiymiş gibi ilgilendi. Neticede ise hiçbir şey düzelmedi, birbirleriyle ilgili olan sorunlar daha da büyüdü. Aşk, gerçekçi olmaya engel olmamalı. İşte bunun gibi bir tabloda, felaket kendi kendini müjdeliyorken bu denli ısrarcı olmaları bana çok anlamsız geliyor.Çoğu kadın dışarıdan dayatılan standartları kıstas alarak yaşıyor. Nasıl ve neden buna ayak uyduruyorlar? Aşk, evlilik, alışveriş, kariyer gibi pek çok alanda ideallerini bunlara göre belirliyorlar ve çoğu kadın için bu mutsuzlukla sonuçlanıyor. Kendilerine bu haksızlığı yapmaları gerçekten çok anlamsız.Elbette ki kıskançlıkları! Üstelik hayatındaki erkeğin iş veya sosyal ortamındaki diğer kadınları kıskanmaları değil; sevgililerinin annelerini, kız kardeşlerini kıskanmaları… Eski kız arkadaşım ne zaman aile yemeklerine katılsam, kardeşlerimle program yapsam sürekli sorun çıkarırdı. Şimdilerde hayatımdaki tek önemli kadın olma hırsı var diye düşünsem de yine de anlam veremiyorum. Kadınlar neden sevgililerinin, eşlerinin anne ve kız kardeşlerini ilişkilerine problem faktörü olarak dahil ederler ki? Yeryüzünde başka insan mı kalmadı!Neden giyim kuşam kadınların hayatında bu kadar öncelikli bir mesele? Sanırım bunu anlayabilmem için dünyaya kadın olarak gelmem lazımdı. Bir haftalık programları dahilinde iş toplantısından hafta sonu pikniğine kadar hangi ortamda ne giyeceklerini sürekli düşünen kız arkadaşlarım var. Evet iyi giyinmek, düzgün görünmek hepimiz için önemli. Ancak pikniğe giderken bile bu kadar şekilci olmanın gereği ne?Alışveriş davranışlarını anlamak gerçekten mümkün değil. Alt tarafı klasik bir beyaz gömlek alırken bile size onlarca model gösterip ‘bu mu güzel, şu mu güzel?’ diye sormaları ama sonunda tavsiyelerinizin hiçbirini dinlemeyip bambaşka bir şey seçmeleri…Biz erkekler bulunduğumuz mekandaki diğer hemcinslerimizi süzüp, giyimleri, saçları ya da sakal tıraşları hakkında dakikalarca yorum yapmayız, çünkü fark etmeyiz. Ama kadınların radarları sürekli açık! Sinemaya girerken, otoparktan çıkarken, karşıdan karşıya geçerken gördükleri diğer bir kadın hakkında iyi ya da kötü bir yorum yapmadan duramıyorlar. Bunun altında yatan psikolojik sebep her neyse inanılmaz bir şey. Bir daha karşılaşmayacağınız bir yabancı hakkında konuşarak nefes tüketmek çok anlamsız bence.Kadınlarda en anlayamadığım şey saç takıntısı. Sürekli saçlarıyla oynamalarını saçma buluyorum. Hemcinsleri ile saçları hakkında yapılan uzun muhabbetler de cabası.Bazı kadınlar paraya gerçekten fazla düşkün! Onun için tüm hayatları boyunca yapamayacakları şey yok gibi. Eski sevgilim maalesef böyleydi ve para harcama konusunda çok rahattı. Kredi kartı borçlarını birkaç kez ödedikten sonra onunla çok uzun yıllar geçiremeyeceğimi anladım. Zaman içinde soğudum ve ayrıldım.Megaloman kadınlar başa bela bence. Sürekli kendini öven, her yaptığı davranışı takdir eden, kendinden başkalarını küçük gören kişilerin hareketlerine anlam veremem ve yanımda da gezdirmem!