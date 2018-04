Erkekleri olduğu gibi kabul edin!

Onlar her zaman halklı değil mi? Ne yaparsanız yapın, gerçekte siz bile olsanız kazanan taraf, erkekler her zaman galip…

Yazı:Canan Danyıldız

İçgüdüsel olarak ya da tamamen kadına yenilme korkusundan olsa gerek, erkekler ne olursa olsun bütün savaşların sonunda haklı olmayı seviyor. O zaman kadına yalnızca onu idare edip anlamak kalıyor. Her koşulda zeytinyağı gibi su üstüne çıkmayı nasıl beceriyorlar bilinmez ama onları anlayıp kodlarına göre hareket edince mutluluğu yakalamanız işten bile değil…

Her zaman haklı olduklarını kabul edin

İnanması ve kabul etmesi biraz güç geliyor, farkındayız. Ama erkeklerin kadınlar üzerindeki hakimiyet duygusunu besleyen en önemli fiil, sevdiğiniz erkeğin her koşulda haklı olduğuna kanaat getirmeniz. ‘Mış’ gibi yapmak da aranızdaki sorunları azaltmaya yetecektir. Unutmayın, kadınlar zaten doğuştan birçok üstün yetenekle doğuyor; çocuk doğurabilmek, besleyebilmek, en karmaşık sistemleri düzeltebilmek ve organize olabilmek. Erkekler, yapıları gereği birçoğundan mahrumlar, dolayısıyla da her zaman pohpohlanmaya ve gözünüzdeki değeri yüksek bulmaya ihtiyaçları var. Bu yüzden olabildiğince –gururunuzu incitmeyecek çok derin sorunlar - mağlubiyet bayrağını baştan kaldırın ve size olan bağlılığını arttırın.