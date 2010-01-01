Erkeklerin Duymaktan Hoşlanmadığı 10 Cümle

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Bu cümleler erkekleri deli ediyor!

Hemen konuşmalıyız!

Bu cümle erkeklere itici geliyor. Çünkü hem bunu bir direktif olarak algılıyorlar hem de iyi şeyler duymayacakları kesin!



Arkadaşım evleniyor…

Siz bu cümleyi safça söylemiş olsanız bile erkek arkadaşınız bu durumu ona örnek gösterdiğinizi ve kendisinden de böyle bir beklenditiniz olduğunu ima ediyor olabileceğinizi düşünebilir!



Yine mi maç izleyeceksin?

Bu soru cümlesindeki yine kelimesine dikkat! Yine diyerek onun çok sevdiği bir alışkanlığı sorguluyor ve yapmasını istemediğinizi belli ediyorsunuz.



Alışverişe çıkalım mı?

Alışverişe çıkmak hem para harcamak hem de kendi istediği şeyleri yapmaya vakit ayıramamak anlamına gelir. Özellikle dinlenmek istediği bir zamanda gelecek bu soru emin olun erkek arkadaşınızın hiç hoşuna gitmeyecektir!



