Erkeklerin vücut dilinin deşifresi

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Karşınızdaki erkek vücut diliyle size nasıl mesajlar veriyor? Haydi, keşfedin!

Hepimiz çevremizdekilerle sözlerin çok ötesinde vücut dilimizle iletişim kuruyoruz. Bazılarını bilinçli olarak yapıyoruz ama çoğunu farkında bile olmadan gerçekleştiriyoruz. Karşımızdaki erkekler de aslında farkında olmadan bize söylediklerinin çok ötesinde mesajlar veriyor. İşte sizin için biz bu mesajları deşifre ettik bile...



Yazı: Deniz Gürlek



Karşınızdaki erkek ne düşünüyor?

• Karşınızdaki erkek bacak bacak üstüne atmışsa ve üstteki bacağını sallıyorsa, eyvah çok sıkılmış demektir. Hemen eğlenceli bir konu açın.

• Kollarını göğüs hizasında kavuşturmuşsa savunmasız bir anında demektir. Ona kabul ettirmek istediğiniz bir şey varsa harekete geçmenin tam zamanı!

• Çenesini tutan bir kişi büyük bir olasılıkla kafasında başka bir şeyler kuruyor demektir. Bu yüzden sizi dikkatle dinlemeyecektir, siz de önemli bir şeyler anlatacaksanız biraz erteleyin.



Sizden hoşlanıyor mu?

• Her karşılaşmanızda kaşlarını yukarı kaldırıyorsa bu sizi görmekten mutlu olduğunun işareti.

• Sizden hoşlanıyorsa sizin de ona ne hissettiğinizi merak ediyordur, o yüzden bakışlarınızı yakalamaya çalışacaktır.

• Aşık erkek sizinle fiziksel temas kurmak ister. Ama bunu sizden karşılık alacağına emin olamadığından arkadaşça bir temas gibi göstermeye çalışır. Konuşurken kolunuza ya da omzunuza dokunur.

• Bir erkeğin size olan ilgisinin en önemli göstergelerinden biri de avuç içlerinin ve bileklerinin yönüdür. Eğer sigara içerken kalabalık içindebileği ve avuç içi size dönükse, kendinizi ortamdaki diğer kadınlardan daha şanslı hissedebilirsiniz.

• Aşkını gözlerinden anlamak için de gözlerini ne sıklıkla kırptığına dikkat edin. Gözleriyle size odaklanamayıp, sürekli gözlerini kırpıştırıyorsa bu da aşkın habercisidir.

• Karşınızdaki erkekle konuşurken gözleri sık sık dudaklarınıza kayıyorsa sizi öpmenin hayalini kurduğuna emin olabilirsiniz.

