Instagram like’larının Eros’un oklarına dönüştüğü modern çağda, yalnızca sosyal medya hareketlerinize bakarak ilişki durumunuzu anlamak mümkün. Öyleyse dijital dilde aşk jargonunu öğrenerek, bay doğruyu elde etmenin tam sırası!

Yazı: Simay Engür



Bella Hadid ve Selena Gomez tarafından bir türlü paylaşılamayan şarkıcı Weeknd’in iki güzel kadın arasındaki gelgitlerini, sosyal medyada bir silinen bir paylaşılan fotoğraflardan anladık. Yeni nişanlılar Hailey Baldwin ve Justin Bieber’ın birbirlerine ilk yükselişlerini, yıllar önceki Twitter konuşmalarından tespit ettik. Kimlerin yıldırım hızıyla boşandığını, Instagram’dan silinen soyadlarından çıkardık. Sizin anlayacağınız artık paparazilik parmağınızın ucunda. Uzun uzun araştırmaya gerek yok, yalnızca sosyal medyadaki profilinize bakarak, aşk hayatınızın şeceresini çıkarmak mümkün. Üstelik yüzyılların alışkanlığı şiirler, serenatlar kısacası yüz yüze flörtleşmek artık aşkın yitik ülkesi. Günümüzde Eros’un oklarının yerini Instagram’ın like’ları almışçasına yeni aşklara yelken açabilir; uzun ilişkinize ara verip masum flörtleşmeler yaşayabilir ve hoşlandığınız kişinin sevgilisi olup olmadığını şıp diye öğrenebilirsiniz. Yalnızca Instagram hareketlerinin ardındaki, yaramaz oyunları doğru okumanız gerekiyor. Biz sizin için üç adımda sosyal medya hareketlerine göre ilişki durumunu anlama ve Instagram üzerinden hoşlandığınız kişiyi elde etme kılavuzu hazırladık. Hazırsanız başlayalım!



Taze bekar sinyalleri

Hoşlandığınız kişinin sevgilisiyle birlikte paylaştığı fotoğraflara bakıp bakıp iç çekiyor olabilirsiniz. İyi haber, siz hayatınıza devam ederken diğer yandan fotoğrafların aniden kaybolacağı günü bekleyebilirsiniz. Ancak hoşlandığınız kişinin sevgilisi olup olmadığından emin olamıyorsanız, bu kötü haber; çünkü Sherlock Holmes misali bir mesai sizi bekliyor! Öncelikle tek tek yorumları inceleyin, ardından etiketlendiği fotoğraflardan varolabilecek bir sevgilinin izini sürün. Acı gerçekle karşılaştığınız an, beklemekten başka çareniz yok. Üzülmeyin, fotoğraflar ya da yorumlar ortadan kalktığında güneş sizin için yeniden doğmuş olacak! Sevgilisinden yeni ayrılan birinin diğer belirtisiyse, ‘aşırı mutlu’ olduğunu yansıtacak post ve story’lerin birden artış göstermesinde gizli. İşte o an sizin için seri like’lama ve bay doğrunun dikkatini çekme dönemi başlamış demektir!







Sevgilisinden ayrıldığını nasıl anlarım?

• Sevgilisiyle olan fotoğrafların tamamı ya da bir kısmı aniden ortadan kaybolabilir.



• Bir kadın rutin sosyal medya fotoğraflarından, bir doz fazla daha seksi fotoğraflar paylaşabilir; erkeklerse story’lerinde ‘yalnız kovboy’ temalı selfie’ler ya da manzara fotoğrafları paylaşabilir.



• Çok yakışıklı/güzel çıktığı fotoğraflar #tbt olarak sık sık karşınıza çıkar.



• Ayrılık bunalımının etkisiyle, suni mutluluk pozları ve mekanlarda aşırı eğlenirken çekilen story’ler paylaşılır.



• Eğer eski sevgilisiyle barışmak istiyorsa, depresyonunu açıkça belli edebilir.



Dijital kurbağayı, prensiniz yapın!

• Kabul etmek gerekiyor ki günümüzün aşk tohumları, son derece sanal dengelerle ekiliyor. Hoşlandığınız kişinin telefon numarasını istemektense, Instagram hesabını sormak çok daha cool bir tavır. Unutmayın ki, sosyal medyanın gücüyle prense dönüştürülemeyecek hiçbir kurbağa yoktur. Instagram bir yana dursun, bugün Tinder aracılığıyla tek gecelik ilişkilerin yasak elmasını yiyerek tanışıp evlenenlere bile rastlamak mümkün. Öyleyse, hedefinizi seçtikten sonra, onu elde etmenin bir tık meşakkatli ancak zevk dolu yollarını keşfedebilirsiniz.







Dikkatini nasıl çekerim?

• Flört taarruzuna geçmeden önce, onun zevkleri hakkında ipuçları toplayarak işe koyulmalısınız. Instagram hesabından sevebileceği müzik türünü, favori filmlerini ya da evcil hayvanı olup olmadığını araştırmak akıllıca olur. Hoşlandığınız kişinin ilgi alanlarını belirledikten sonra, story’lerinizde aynı doğrultuda paylaşımlar yapabilirsiniz. Örneğin her ikinizin de evcil hayvanı varsa, hoşlandığınız kişinin sevdiği müzik eşliğinde minik kedinizle birlikte bir video paylaşabilirsiniz. Bu strateji sayesinde, onun aklına girmeniz kaçınılmaz. Denedik, kesin sonuç veriyor!



• Gittiğiniz mekanlardan konum özelliği bildirerek fotoğraf paylaşın. Yalnız olduğunuzu yansıtabilirseniz, sizin için sürpriz bir ziyaret yapabilir!



• Ortak ilgi alanlarınızla, onun dikkatini çekmek için en az üç hafta paylaşımlarınıza devam edin. Pes etmek yok! Karşı taraftan hala yeşil ışık gelmezse, story’sine yorum atarak sohbete başlayabilirsiniz.



Uzun ilişkiye, masum bir ara

• Instagram sayfanız ilişkinizin dışavurumu misali, yıl dönümleriniz ve sevgilinizle çıktığınız tatillerle dolu olabilir. Dolayısıyla başkalarından gelecek ufak iltifatlar ve masum ‘direct message’ muhabbetleri sizin için uzak bir hayal… Neden derseniz; Instagram’ı kullanma tarzınız, alyanstan bile daha güçlü bir bağlılık simgesi. Partnerinize çaktırmadan ufak flörtleşmeler peşindeyseniz, size birkaç önerimiz olabilir. Tabii ki bu aşk etiğinin kitabında yazmıyor, yine de karar sizin.



Saman altından like’laşmak

• Bir sohbetin uzamasını isteseniz de, istemeseniz de en akıllıca yol story’lerden muhabbet açmaktır. İlk ihtimalde, karşılıklı numaraların alınmasıyla huzura erebilirsiniz. İkinci ihtimaldeyse, sohbeti kısa kesip mesajları anında ortadan kaldırmanız mümkün. Bu yolu izlemek, hali hazırda ilişkisi olup küçük kaçamaklar yapmak isteyenler için en doğrusu. Unutmayın ki Instagram’daki sohbetleri sildiğinizde, hem sizden hem de sohbet ettiğiniz kişiden tüm konuşmalar yok oluyor. Ardında iz bırakmadan, yasak flörtleşmek isteyenlere duyurulur…



• Sanal flört etmek istediğiniz kişinin fotoğraflarını sık sık like’lamak, partnerinizin dikkatini çekebilir. Bu nedenle yalnızca yeni paylaşılan fotoğrafları beğenmenizi ve mümkünse sadece story özelliğini kullanarak flörtleşmenizi öneririz.