Facebook'taki ilişki durumu ilişkileri nasıl etkiliyor?

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Facebook'ta ilişki durumu açıklanmalı mı?

Hayatımızla ilgili pek çok detayı sosyal medyada paylaşıyoruz. Peki ilişki durumunu ve özel fotoğraflarımızı paylaşmak ne kadar doğru? Sizce Facebook'ta ilişki durumu açıklanmalı mı? KızlarSoruyor.com’un 5 binden fazla üyesiyle yaptığı ankete göre kızlar ve erkekler bu konuda hemfikir: Facebook'ta ilişki durumu açıklanmamalı!

Sonuçlara bakılırsa hem kızların hem erkeklerin yarıdan fazlası "Facebook’ta ilişki durumunun açıklanmasına gerek yok" diyor. Peki ilişkimizle ilgili detayları paylaşmak özel hayata nasıl etki ediyor? Sosyal medyada bu gibi detayları paylaşmak ilişkiye zarar verir diyenler olduğu kadar, tam tersine böyle şeyleri paylaşmak ilişkiye olan sadakati gösterir diyenler de var. "İlişkisi Yok" kitabıyla bu soruya cevap bulan İletişim Uzmanı, Eğitmen ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel’in kitabından yola çıkan Kızlarsoruyor.com, üyelerine bu soruyu sordu.



5165 kişinin yanıtladığı ankette kadın ve erkeklerin yüzde 48’i (2490 kişi) ilişki durumunun açıklanması gerektiğini düşünüyor. Yüzde 52 (2675 kişi) ise “Hayır, Facebook'ta ilişki durumu açıklanmamalı” diyor.



Kızlar Erkekler Toplam

Evet 1200 1290 2490 (48%)

Hayır 1331 1344 2675 (52%)



Kitabın yazarı Nurhan Demirel “İlişkiler yeterince karmaşıkken, bir de Facebook’ta nasıl pozisyon alacağınızı kestirmek ilişkileri daha da çetrefilli bir hale getiriyor. Gelinen noktada Facebook’ta paylaşılan bir fotoğraf, imalı bir söz ya da ilişki durumu değişikliği gerçek bir ilişkinin ya da evliliğin bitmesine neden olabiliyor. Bu yüzden ilişki durumunuz sizin özelinizdir ve Facebook'ta paylaşılmaması gerekir, kendimizi bu konuda açıklama yapmak zorunda hissetmemeliyiz” diyor.



Diğer taratan Facebook’taki ilişki durumumuz hakkında kızların ve erkeklerin paylaştığı ilginç görüş ve yorumlar şöyle:



Gizli Kullanıcı (18-24)

Ohh, sevgilim var sonunda bee! herkes görsün, herkes bilsin, kıskananlar çatlasın duygusuyla ''var'' yaptığını düşündüğüm insanlar bana göre.



kosmokos Yaş: 22

Reel hayatta "sevgilim/sözlüm/nişanlım/eşim" var diye yüzük takıyorsak, sosyal hayatta da "sevgilim/sözlüm/nişanlım/eşim" var demenin yüzüğüdür "İlişkim var." vb. gibi göstergeler kullanmak. O yüzden bunun ters bir şey olduğundan çok, ilişki de güvenilirliği sağlamlaştırdığını düşünüyorum. Sevgi belki bir şey ama güven her şey. Unutulmasın.



Blackie Yaş: 20

Cinselliğin afrikası olan ülkemizde kız arkadaşımın sürekli Facebook üzerinden rahatsız edilmesi tacize uğraması beni rahatsız eder. Bir nebze de olsa bu durumun azalması için ilişki durumu şart…



patriot37 Yaş: 44

Açıklasa da açıklamasa da sorun yok çünkü inanmıyorum o bilgilere.



KemalSönmez Yaş: 25

Gerek yok. Bütün akrabayı talukat Facebook açmış. Köy kahvesinin önünden geçen insanlara bakar gibi bakıyorlar tanıdıklarının hesaplarına.



esk1508 Yaş: 25

İlişki durumunu saklama ihtiyacı duyanlar; ''belki daha çok seveceğim birisini bulabilirim” duygusuna sahip insanlar zümresindendir...



pekkomik Yaş: 34

Yapılması bana anlamsız geliyor. Ancak bir dönem, arkadaş bildiğim adamların dahi öyle tacizlerine maruz kaldım ki; bezdiğimden aslında yalnız olmama rağmen durumumu "ilişkisi var" yaptım. Niye? Çünkü bu ülkenin zihniyeti, ancak bir erkeğin gölgesindeki kadının nefes almasına izin veriyor.?

BayanGoogle Yaş: 18

''Çatlayın. Artık benim de bir sevgilim var'' zihniyetinde olan insanlar yapıyor gördüğüm kadarıyla. İki gün sonra, pıss, ilişki yok olmuş.



turkishcoffee Yaş: 22

Erkeklere göre ilişki durumu yapmak = ilişkiyi reklam etmek

Kızlara göre ilişki durumu yapmak = er kişiyi diğer kızlardan korumak için kalkan



madamrainbow Yaş: 18

Sevgilim olsun ilişki durumunu evli ve piskopat bir karısı var yaptırıcam ama şimdi olmadığına göre pek de lazım değil.



pentin Yaş: 25

İlişki durumu olayı eşler arasında olabilir ancak sevgililer için gereksiz bir ego yüklemesi geliyor bana. Hiç yapmadım; düşünmüyorum da.



azimli_fare Yaş: 25

Adam ilişki durumunu var yapmış bu yüzden kendimi geri çektim. Adamın meğerse ilişkisi yokmuş, ben aşık olduğumla kaldım, kendimi geri çektiğim için adam benden umudu kesti. Face’de ilişki durumunuzu gerçek durumunuza göre ayarlayın, milletin ayarlarıyla oynamayın.



ahudiyebiri Yaş: 24

Facebook kullanmıyorum ama kullansam kesinlikle sevgilimle fotoğraflarımı paylaşmazdım, bugün fotoğraflar paylaşıp altlarına şöyle seviyorum böyle aşığım yazanlar ayrıldıklarında tırım tırım fotoğrafları, yer bildirimlerini, aşk sözlerini silmeye çalışıyor,3-5 gün sonra başkasıyla birlikte olduğunda hadi dön en başa, ne gerek var, mutluluğumu da mutsuzluğumu da kimsenin bilmesi gerekmez.