Aşk kelimesinin senin için anlamı ne?

Anlamı çok büyük ve derin. İnsan aşkı yaşayınca ''tam'' bir insan oluyor!

Hayalindeki kadın tıpı nasıl biri?

Fiziksel olarak aradığım özel bir şey yok! Yeter ki kişiliği oturmuş, sabırlı, iyi kalpli ve iyi niyetli biri olsun.

Peki sen nasıl birisin?

Zor, dengesiz, fazla dürüst ve çok iyi niyetli. Prensibim, her şeyin hakkını vererek yapmaktır; aşkta da, işte de!

Boş zamanlarında neler yapıyorsun?

Dinleniyorum! Özellikle evdeki kanepeme uzandığımda tüm yorgunluğum gider.

Sevgilin ne yaparsa ilişkiyi bitirirsin?

Yalan söylerse! Beyaz yalanlara fazla kızmam ama inandığım, önemsediğim konularda yalana tahammülüm yok!